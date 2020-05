YouTube oficjalnie dodaje funkcjonalność, która spodoba się wszystkim

W końcu się doczekaliśmy.





YouTube rozpoczął globalne udostępnianie nowej funkcji dla materiałów wideo, która od teraz będzie dostępna dla wszystkich użytkowników.– z tego typu opcji będzie można skorzystać zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na smartfonach oraz tabletach. Rozdziały pierwotnie pojawiły się na początku kwietnia tego roku, jednak funkcja od początku była testowana wśród niektórych użytkowników. Na całe szczęście YouTube wprowadzi ją na stałe, a materiały wideo staną się przyjemniejsze w odbiorze.Rozdziały w YouTube polegają na delikatnej modyfikacji paska odtwarzania, która od teraz pozwala oznaczyć odpowiednie fragmenty filmu tak, aby użytkownik mógł przejść do części, która go najbardziej interesuje. Po najechaniu myszką na odpowiedni fragment, nad kursorem wyświetli się nazwa rozdziału oraz to, czego dokładnie możemy się spodziewać. Całość działa w identyczny sposób na komputerach, jak również na smartfonach i tabletach. W mobilnej aplikacjiSerwis nie wprowadził żadnych ograniczeń, co do tego, które filmy mogą zawierać rozdziały, a także nie przypisał ich do konkretnych twórców. Jedynym problemem jest to, iż rozdziały nie są automatycznie stosowane do każdego filmu – w tym przypadku Google nie wykorzystuje uczenia maszynowego. Autorzy będą musieli odpowiednio oznaczyć dane fragmenty w swoich materiałach, aby uYouTube rozwijał funkcję rozdziałów po konsultacjach z samymi użytkownikami. Większość z nich była sfrustrowana, iż ciężko im trafić i znaleźć ważne informacje trwające dosłownie kilkadziesiąt sekund w filmach, które często trwają więcej niż 10 minut.Od teraz to wszystko się zmieni.Źródło: TheVerge / fot. Christian Wiediger - Unsplash