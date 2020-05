Zmiany na Allegro. Serwis podwyższa prowizję od sprzedaży - obejmuje nią też koszty wysyłki

za darmo abonamenty Allegro Smart dla użytkowników. Jednak przesunięcie to nie odwołanie podwyżek. Te wejdą już od początku czerwca. Już wcześniej największy polski portal e-commerce zapowiedział podniesienie prowizji. Z racji panującej epidemii koronawirusa wstrzymał się ze zmianami, a nawet rozdałdla użytkowników. Jednak przesunięcie to nie odwołanie podwyżek. Te wejdą już od początku czerwca.



Opłaty dla Allegro także od wysyłki

Nie chodzi o zmianę progów procentowych, a objęcie taką samą prowizją co dany towar także kosztów jego wysyłki. Z jednej strony zwiększy to koszty dla prywatnych i firmowych sprzedających, co może odbić się lekkim wzrostem cen, ale nie musi - m.in. dzięki popularności Allegro Smart.





Przykłady obliczania prowizji na nowych zasadach / foto. Allegro



Inwestycja w zaopatrzenie się w dany towar była minimalna, ale wystawcy proponowali takie przedmioty z bardzo drogimi cenami wysyłek, które nijak się miały do realnie ponoszonych kosztów. Mimo przekazywania na szczytne cele całych kwot za wylicytowany towar, spora część z opłat za wysyłkę wracała do kieszeni kombinatorom.



Zmiany Allegro mogą wpłynąć na ceny, ale nie muszą

Można zakładać, że większość prywatnych użytkowników i firm wystawiających swoje oferty na Allegro nie miesza w temacie kosztów przesyłek. Niestety wpłynie to negatywnie na tą zdecydowanie największą część wystawiających. Miejmy tylko nadzieję, że klienci nie odczują tego zauważalnie w swoich kieszeniach. Będzie ku temu pewna furtka, która ograniczy wydatki sprzedających, więc zachęci do niepodnoszenia cen.



Nic nie powinno się stać z ofertami, w których kupimy towar z darmową wysyłką (opłacaną niejako gratis przez sprzedającego lub jeśli jest to np. elektroniczna forma mailem) lub korzystając z dostawy Allegro Smart. Wtedy nowa prowizja nie będzie naliczana.



Źródło: Allegro / własne / Foto otwierające: Instalki.pl

Nowa polityka Allegro podnosi koszty dla sprzedających