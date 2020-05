Szybkie i wygodne zakupy? Poznajcie Facebook Shops

Planujecie korzystać?





Facebook regularnie wprowadza nowe funkcje, które mają skutecznie przyciągnąć do siebie użytkowników. W ostatnich miesiącach główna strategia rozwoju opiera się wokół integracji wielu usług, dostępnych dotychczas poza serwisem. A skoro liczba aktywnych kont sięga już prawie 1,7 miliarda, to czemu nie udostępnić narzędzia, pozwalające na np. na zrobienie zakupów i czerpanie obopólnych korzyści? W rezultacie Mark Zuckerberg zapowiedział właśnie, że już wkrótce każdy użytkownik otrzyma dostęp do nowej usługi o nazwieFacebook Shops to kolejna - po- nowość w największym obecnie serwisie społecznościowym. Nowa funkcja umożliwi każdej zainteresowanej firmie stworzenie własnego sklepu internetowego, z którego klienci będą mogli dokonywać zakupów. Założenie sklepu będzie całkowicie darmowe i będzie go można z kilku prostych krokach zintegrować z firmowym fanpage’em. Warto dodać, że sklep zostanie udostępniony zarówno dla użytkowników Facebooka, jak również na Instagramie – wprowadzona zostanie stosowna funkcja integrująca oba sklepy.Kolejna nowość to. Każdy sklep będzie mógł wybrać określone produkty i wyświetlać je jeszcze przed rozpoczęciem transmisji, aby zachęcić do zakupu towarów – w ten sposób użytkownik będzie mógł zaplanować zakupy wcześniej, bez podejmowania spontanicznych decyzji. Funkcja zostanie oczywiście zintegrowana z Facebook Shops.Najciekawszą nowością z punktu widzenia użytkowników będą natomiast. W ciągu kolejnych miesięcy będziemy mogli przykładowo przypisać zebrane w lokalnym sklepie punkty lojalnościowe do naszego konta i tym samym monitorować czy przysługują nam jakieś bonusy lub rabaty. Każdy sklep otrzyma z czasem możliwość wprowadzenia swoich indywidualnych promocji, w czym pomóc ma sam Facebook, który zapowiedział wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.Nadchodzące usługi będą szeroko dostępne w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Instagram Shops jest obecnie testowany przez wybrane firmy w Stanach Zjednoczonych, natomiast Zakupy na żywo dostępne są dla zaledwie kilku sklepów, co jednak będzie się zmieniać w kolejnych tygodniach.Jak oceniacie nadchodzące rozwiązania? Pomogą przy planowaniu i robieniu zakupów w sieci?Źródło: about.fb.com , Foto: about.fb.com