Polski CD Projekt został najdroższym producentem gier w Europie!

Nasza duma narodowa.





CD Projekt został właśnie najdroższym producentem gier w Europie!

Kurs akcji CD Projekt w dniu 19 maja 2020 r. | Źródło: mat. własne z Google

CD Projekt prze do przodu i nie bierze jeńców. Po kolosalnym sukcesie na polskiej giełdzie i osiągnięciu wartości wyższej niż PKO BP i mBank razem wzięte , firma sięgnęła po następny laur. Giełdowa kapitalizacja producenta wiedźmińskiej sagi oraz Cyberpunka 2077 jest wyższa od wyceny francuskiego Ubisoftu. Wiecie co to oznacza?Każda akcja CD Projektu kosztuje na GPW ok. 380 złotych, co przekłada się na łączną wycenę na poziomie. Na samym początku sesji kurs ustanowił rekordowe 389 złotych, dzięki czemu wycena wynosiła przez chwilę aż 37,4 mld złotych. Dla porównania, akcje Ubisoftu straciły dziś na wartości, a wycena spółki po przeliczeniu z euro na złotówki wynosi ok. 35,6 mld złotych.Pesymiści sugerują, że wielki krach nastąpi już w dniu premiery Cyberpunka 2077 . Jej pozytywny odbiór może, choć nie musi, wpłynąć na dalsze wzrosty. Mówi się jednak, że wiele potrzebne będzie, by nowy przebój REDów sprostał napompowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy.Źródło: inf. własna