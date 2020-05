Revolut Junior od dziś w Polsce - jak działa i dla kogo jest skierowany?

Propozycja dla młodzieży.





Revolut Junior - co to jest?

Jak działa Revolut Junior?

Interfejs aplikacji Revolut Junior | Źródło: Revolut

Revolut Junior to karta płatnicza dla dzieci, którą firma wprowadziła w Wielkiej Brytanii jeszcze w marcu tego roku. Po dwóch miesiącach nowa usługa lubianej firmy debiutuje w Polsce. Dla kogo przeznaczony jest Revolut Junior i jakie daje możliwości?Revolut Junior to aplikacja do zarządzania finansami stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 7 do 17 lat. Dzięki niej polska młodzież może uczyć się dobrych nawyków finansowych, pod kontrolą swoich rodziców i opiekunów. Każde konto Junior zakładane jest przez opiekuna prawnego, będącego użytkownikiem Revoluta w płatnej opcji Premium lub Metal. Korzystający z wariantu Premium (29,99 złotych miesięcznie) mogą założyć konta dwójce dzieci, a użytkownicy najdroższej opcji Metal (49,99 złotych miesięcznie) - piątce.Nowa usługa zaprojektowana została w taki sposób, aby rodzice mogli kontrolować wydatki swoich dzieci. To właśnie opiekunowie zakładający dzieciom kartę mogą przekazywać im środki, określać limity wydatków, przeglądać historię transakcji, a nawet blokować niektóre aktywności, jak choćby płatności online. Ważnym aspektem jest tutaj pełna kontrola eliminująca ryzyko kosztownych błędów po stronie pociech.Młodzież korzystać może z aplikacji zainstalowanej w telefonie lub specjalną kartą płatniczą, wydawaną do konta Junior. Rodzic otrzymuje na swoje konto powiadomienia o każdej z transakcji.Dzieci bez własnego numeru telefonu korzystać będą ze specjalnego systemu autoryzacji opartego o jednorazowe, szyfrowane kody QR.Firma Revolut zapowiedziała, że wkrótce w aplikacji pojawią się, w tym: limit odnawialny wydatków, cykliczne doładowania konta od rodziców, cele i zadania finansowe, funkcje oszczędzania oraz porady finansowe dla dzieci.Aplikację Revolut Junior pobierzecie na smartfony z Androidem za pośrednictwem naszej bazy plików. Wariant na iOS dostępny jest w App Store.Nie masz jeszcze karty Revolut? Zamówisz ją za darmo tutaj