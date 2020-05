Możesz samemu spróbować zadokować do ISS. SpaceX udostępnia symulator

Przy okazji misji Crew Dragon.





Jeszcze w tym miesiącu statek kosmiczny Crew Dragon zabierze astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. SpaceX postanowiło postawić nieco na marketing i udostępniło specjalny symulator internetowy, który na własną rękę umożliwia sprawdzenie, jak dokładnie wygląda dokowanie do ISS. Każdy z użytkowników może spróbować ręcznie zadokować przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przy pomocy elementów sterujących statku Crew Dragon.Symulacja rozpoczyna się od widoku statku Crew Dragon umieszczonego w przestrzeni kosmicznej. Przed użytkownikiem czeka wirtualna rekonstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale sam system dokowania jest skierowany w inną stronę niż powinien. Zadaniem każdej zainteresowanej osoby jest wyrównanie odpowiedniego portu i dołączenie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.W symulatorze elementy znajdujące się po lewej stronie manipulują ruchem statku Crew Dragon – porusza się on do przodu, do tyłu, w górę, w dół oraz na boki. Elementy sterujące po prawej odpowiadają za pochylanie oraz toczenie się pojazdu. Odpowiedni wyświetlacz informuje użytkownika czy udało mu się sprawnie przeprowadzić cały proceder.W rzeczywistości,– jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Cała konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby wykonać opisywaną operację w sposób całkowicie automatyczny. Każdy z astronautów został jednak odpowiednio przeszkolony do tego, aby w razie problemów przejąć kontrolę nad statkiem.Czy uda Wam się dołączyć do ISS za pierwszym razem? Nie jest to tak łatwe, jak mogło się wydawać. Symulator wydany przez SpaceX znajdziecie w tym miejscu Powodzenia!Źródło: SpaceX / fot. zrzut ekranu z symulatora SpaceX