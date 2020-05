Elon Musk otwiera nielegalnie fabrykę Tesli i jest gotowy na bycie aresztowanym

Przedsiębiorca ma dość pandemii.





fot. Afif Kusuma - Unsplash

Elon Musk potwierdził na swoim koncie na Twitterze, iż fabryka Tesli znajdująca się we Fremont w Kalifornii zostanie ponownie otwarta. Przedsiębiorca jawnie przyznał także, że– włącznie z aresztowaniem. Musk przekazał, że fabryka Tesli otwiera się nielegalnie, wbrew regulacjom ustalonym przez hrabstwo Alameda.- Będę na jednej linii ze wszystkimi. Jeśli ktoś zostanie aresztowany, to proszę, abym był to tylko ja – przekazał Musk.Nowe ogłoszenie amerykańskiego miliardera jest kolejnym już stwierdzeniem, które wypowiadane jest przez Muska w związku z pandemią. Od samego początku Elon Musk ma dość całej sytuacji i nie chce dostosować się do reguł oraz wytycznych przekazywanych przez organizacje zdrowia publicznego. W ostatnich tygodniach lockdown został nazwany przez Muska nowoczesnym „faszyzmem”.Wewnętrzna komunikacja Tesli zdradza, iż pracownicy giganta otrzymali wiadomość o tym, aby normalnie powrócić do pracy w fabryce.– parking przed fabryką Tesli w Fremont zaroił się od samochodów pracowników.Co ciekawe, odpowiednie władze w stanie Alameda poinformowały Teslę, iż może ona wykonywać swoje podstawowe operacji tylko do momentu zatwierdzenia oficjalnego, nowego planu związanego z luzowaniem restrykcji. Włodarze mają nadzieję, że Elon Musk się opamięta, a sama Tesla nie będzie musiała być częścią specjalnych środków związanych z egzekucją kar.Przedstawiciele Tesli. Amerykańska firma wydała trzydziestostronicowy dokument z wytycznymi dla swoich pracowników na temat tego, jak zachowywać się w pracy, aby pozostać zdrowym.Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwieŹródło: DT / fot. Cam Bradford - Unsplash