Użytkujesz samochód elektryczny? Licz się z ryzykiem takiego pożaru (wideo)

Niedoskonała technologia?





Elektryczne BMW i8 po pożarze przechowywane jest w specjalnej "wannie", by uniknąć ponownego zapłonu. | Źródło: Wykop.pl

Jeśli samochody elektryczne faktyczne mają wyprzeć z rynku pojazdy zasilane paliwami konwencjonalnymi - co wydaje się nierealne ze względu na niedobory złóż kobaltu - to ludzkość musi poradzić sobie z ujarzmieniem ich baterii. Zdecydowanie zbyt często zdarza się bowiem, że litowe akumulatory w trakcie ładowania postanawiają nagle stanąć w ogniu. Taka właśnie sytuacja została zarejestrowana przez jedną z kamer monitoringu.Na opublikowanym w serwisie Liveleak () nagraniu z Chin widać, jak podpięty pod ładowarkę samochód niespodziewanie zaczyna płonąć. Pożar poprzedzony jest głośnym sykiem i kłębami dymu wydobywającymi się spod zaparkowanego auta. Zaledwie kilka minut wystarcza, aby pojazd całkowicie pochłonęły płomienie, a ogień przeniósł się na zaparkowane obok auto ciężarowe.Ugaszenie płonącego samochodu elektrycznego jest zadaniem szalenie trudnym, więc nie powinno dziwić, iż nikt nie próbuje nawet podejmować takiej próby. Ba, już po ugaszeniu pojazdów elektrycznych te często umieszcza się w specjalnych "wannach", które eliminują ryzyko ich ponownego zapłonu.Przypomina się w tym momencie historia wypadku znanego prezentera programów Top Gear i The Grand Tour, Richarda Hammonda. Rozbity przez niego elektryczny Rimac Concept One płonął jeszcze przez 5 dni (!) od momentu kraksy, uwiecznionej na poniższym nagraniu.Oczywiście możecie powiedzieć, że przypadki zapłonu baterii w samochodach są. Być może, ale pamiętać należy o tym, że spontaniczny zapłon akumulatorów następuje czasem także w smartfonach, hulajnogach elektrycznych i wielu innych urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. Baterie płoną gwałtownie, wydzielają mnóstwo szkodliwych substancji i są szalenie niebezpieczne dla ludzi. Poniższy film obrazu zapłon niewielkiej hulajnogi elektrycznej w warunkach domowych.Mam wrażenie, że gdy samochody elektryczne upowszechnią się, zapewne znacznie częściej słyszeć będziemy o wypadkach takich jak ten. Pytanie brzmi co zamierzają zrobić producenci ogniw, aby wyeliminować podobne sytuacje. Na przestrzeni ostatnich lat prezentowano całą masę technologii związanych z rewolucjonizowaniem świata baterii. Ile z nich weszło do codziennego użytku?Źródło: Liveleak, Wykop.pl