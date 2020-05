Torrenty wypierają Netflixa? Pandemia pokazuje, co naprawdę robimy w sieci

A także które serwisy stały się popularne.





fot. zrzut ekranu z raportu Sandvine

Okres tak zwanego „lockdownu” trwającego podczas pandemii koronawirusa, to potencjalnie idealna okazja na to, aby nadrobić wszystkie zaległe seriale oraz filmy, na które wcześniej nie było czasu. Najnowszy raport opublikowany przez firmę Sandvine pokazuje, jak zmieniają się przyzwyczajenia oraz zachowanie użytkowników podczas korzystania z internetu. Ruch związany z pobieraniem torrentów wzrósł do tego stopnia, iż. Takiej sytuacji nie było od dawna.Użytkownicy podczas pandemii– w 2020 roku tego typu usługi posiadały aż 57,64% udziałów na rynku internetowym. Po streamingach, koronawirus zwiększa także częstotliwość korzystania z mediów społecznościowych (10,73%), a regularne korzystanie z internetu znalazło się na trzecim miejscu (8,05% udziału).Serwis YouTube stał się niekwestionowanym liderem w ruchu streamingowego przesyłania wideo. Na drugim miejscu znalazł się Netflix, a na trzecim BitTorrent oraz cała sieć torrentów. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że…. Różnica nie jest duża, bo w zestawieniu wynosi niecały jeden procent, ale mimo wszystko pokazuje to, jak torrenty wróciły do łask – przynajmniej tymczasowo. Kwestią, która mogła spowodować tego typu sytuację jest obniżenie jakości przez Netflixa, który musi borykać się ze sporym obciążeniem swojej infrastruktury.Obecnie nie wiadomo, kiedy zarówno Netflix, jak i YouTubeBardzo możliwe, że stanie się to jeszcze na przestrzeni tego roku, jednak zapewne dopiero na jesień.Czy torrenty pozostaną na dłużej popularne? Można się spodziewać, że zainteresowanie nimi spadnie po pandemii. Jednak nie oznacza to, że przestaną całkowicie istnieć.Źródło: FossBytes / fot. Eric Mclean - Unsplash