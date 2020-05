14 maja rusza Gra Paczka - inicjatywa na rzecz dzieci wykluczonych cyfrowo

Charytatywnie, dla dzieci.





Pandemiczna rzeczywistość, w której się znaleźliśmy sprawia, że poziom potrzeb cyfrowych przekracza możliwości wielu polskich rodzin. Wykluczenie cyfrowe dotknęło nie tylko najuboższych i znacząco zwiększyło swój zasięg. Wskazuje się, że nawet 25% uczniów może napotykać trudność współdzielenia i rodzicami sprzętu do edukacji i pracy zdalnej. Oznacza to, że z wykluczeniem cyfrowym w Polsce może borykać się nawet milion dzieci. Tylko w Małopolsce połowa szkół (!) zgłosiła kuratorium problemy z przeprowadzaniem nauczania zdalnego, które wynikają często właśnie z opisywanego tu zjawiska. Nowa inicjatywa Szlachetnej Paczki o nazwie Gra Paczka ma pomóc zażegnać ten problem.- będzie to długi weekend, podczas którego najpopularniejsi streamerzy w Polsce razem ze Szlachetną Paczką będą zbierali pieniądze na wykluczone cyfrowo dzieci, aby mogły uczestniczyć w lekcjach online, mieć kontakt z rówieśnikami i rozwijać się. Do akcji włączyły się firmy NVIDIA, AMD, ASUS, MSI, CD Projekt RED, World of Tanks, morele.net, Komputronik, AORUS, SteelSeries, AMSO, Trust, SilentiumPC, BeQuiet, Cooler Master, Onet, GRY-Online i arhn.eu.W ramach projektu Gra Paczka zangażowani będą streamerzy transmitujący przez 3 dni swoje gry, organizując przy okazji konkursy z nagrodami od partnerów wydarzenia o wartości 50 tysięcy złotych. Akcja wspierana będzie przez youtuberów z Fantasy Expo, LifeTube, JaRock, Gameset i Agencji Galaktus, m. in. Rock, Łozo, Ewron, Doknes, Lempiank, Jcob, Archon, Wonziu i wielu innych.Tuż po akcji Szlachetna Paczka przekaże sprzęt do 50 najbardziej potrzebujących dzieci z Akademii Przyszłości. Więcej szczegółów na temat akcji przeczytacie na wwww.grapaczka.pl Podczas dotychczasowych osiemnastu edycji Szlachetnej Paczki do potrzebujących rodzin trafił 7500 komputerów. Oprócz tego trafiła do nich także pomoc żywnościowa, czy też środki czystości.Źródło: inf. prasowa