W Żabce kupisz maskę ochronną 4F. Cena zaskakuje

"Nieustannie dokładamy starań, aby wszyscy klienci sklepów Żabka mogli z łatwością zaopatrzyć się w maseczki. Cały czas dostępne są w naszej sieci maseczki jednorazowe sprzedawane bez zysku, natomiast reagując na oczekiwania naszych klientów dzięki współpracy z marką 4F uruchomiliśmy dodatkowo w ramach oferty produktowej sprzedaż maseczek wielokrotnego użytku. W najbliższym czasie do naszej sieci trafi kilkadziesiąt tysięcy takich maseczek, sprzedawanych pojedynczo oraz w pakietach po 3 szt. W tego typu maseczki są już zaopatrzeni franczyzobiorcy oraz pracownicy naszych sklepów"

Maseczka ochronna 4F sprzedawana w Żabce. | Źródło: Żabka

"Cieszymy się, że możemy wspólnie z Żabką połączyć siły i dać Polakom możliwość zakupu maseczek wielokrotnego użytku, teraz udostępnionych do sprzedaży w ponad 6100 sklepach największej sieci convenience w Polsce. Warto podkreślić, że firma OTCF przekazuje 5% wartości netto ze sprzedaży maseczek w pakietach po 3 szt. na wsparcie Fundacji 4F Pomaga"

Żabka już od jakiegoś czasu sprzedaje w swoich sklepach niedrogie maseczki ochronne . Cieszą się one tak kolosalną popularnością, że lubiana franczyza postanowiła rozszerzyć ich ofertę. Od teraz w Żabce kupicie także maseczki wielorazowego użytku szyte przez polską firmę sportową 4F. Ich cena jest zaskakująco niska.Maseczki 4F w Żabce sprzedawane są od 6 maja br. pojedynczo - w cenie 5,99 złotych oraz w trzypaku - w cenie 14,99 złotych. Wykonane są z bawełny, z dwoma warstwami polipropylenowymi. Można brać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza i cieszyć się ich właściwościami do ok. 10 prania.- mówi Anna Grabowska Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska.Maseczki wkrótce dostępne będą w kilku różnych wariantach kolorystycznych i cenowych. Do oferty dołączą maseczki złożone z dwóch warstw dzianiny poliestrowej z jonami srebra, które posiadają właściwości antybakteryjne. Obecnie sprzedawane maseczki ochronne przeznaczone są dla osób dorosłych, ale– podkreśla Justyna Gościńska, członek Zarządu Fundacji 4F Pomaga.Przypominamy, że w połowie kwietnia Żabka wprowadziła do dystrybucji jednorazowe maseczki ochronne w cenie 16,17 złotych za pakiet 10 sztuk. Łącznie Żabka rozdystrybuuje ok. 30 mln maseczek jednorazowych, by każdy klient mógł zabezpieczyć siebie i najbliższych. Pół miliona jednorazowych maseczek ochronnych Żabka Polska przekazała służbie zdrowia.Źródło: Żabka