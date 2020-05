Koniec ciasteczkowego terroru! Jasne stanowisko Unii Europejskiej

W końcu.





Od dłuższego już czasu odwiedzając przeróżne strony w sieci internauci zmagają się z wieloma elementami, które "na dzień dobry" muszą zamykać. Jeden z nich, wymagany prawem, dotyczy informacji o plikach cookies, czyli tzw. "ciasteczkach". Unia Europejska, a dokładnie Europejska Rada Ochrony Danych (EROD), wypowiedziała się właśnie w kwestii tzw., czyli praktyce ukrywania zawartości witryn w wypadku niewyrażenia zgody na ich stosowanie.Rada orzekła, że wzmiankowane praktyki naruszają przepisy prawa unijnego, dotyczącego ochrony danych. Zgoda na "ciasteczka" musi być bowiem udzielona dobrowolnie, a wybór na zasadzie "wszystko albo nic" nie jest wyborem. Wyrażone przez EROD doprowadziło do zaktualizowania wytycznych, w których przy okazji dopisano, iż ukrycie lub zlekceważenie komunikatu nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na "cookiesy".Co więcej, od teraz, jak miało to miejsce w niektórych przypadkach do tej pory. Jeśli zgodę na cookies będzie można wyrazić poprzez gest ekranowy, to musi to być bardziej skomplikowany symbol - na przykład narysowanie palcem na ekranie "ósemki".Powyższe zmiany mają wyeliminować niejasności, które mogą wprawiać w zakłopotanie organy regulacyjne w poszczególnych krajach unijnych. To także ostrzeżenie dla wszystkich stron internetowych, które do wyłudzenia zgody na stosowanie plików śledzących uciekają się do kontrowersyjnych zagrywek.Źródło: EDPB