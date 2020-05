PDF z pakietem wyborczym w sieci? To trollowanie z UM Białegostoku w tle

Nie dajcie się fake newsom.





Wydrukuj sobie pakiet wyborczy - PDF już w Internecie

Sprawczyni zamieszania i właścicielka subdomeny s3.bialystok.pl. | Źródło: mat. własne - zrzut ekranu ze strony ptrcnull.me

Jak nabrać jedne z największych redakcji w Polsce, a przy okazji zagrać na nosie tysiącom użytkowników serwisu Wykop.pl, wykopujących fake newsa? To bardzo proste. Wystarczy wykupić sobiew domenie bialystok.pl za ok. 10 złotych miesięcznie i wgrać na serwer pakiet wyborczy w formacie PDF. Następnie przekierować wykupioną subdomenę na oficjalną stronę Urzędu Miasta w Białymstoku i voila!Czytając taki nagłówek nie można pozostać obojętnym. Faktycznie, link do pliku PDF z zawartością będącą domniemanym pakietem wyborczym, który ma być wysyłany do Polaków w trakcie wyborów korespondencyjnych, prowadzi pod adres łudząco przypominający domenę UM Białegostoku. Kluczowym jest jednak to, że link nie prowadzi do serwera owego urzędu, co sugerują niektóre redakcje technologiczne. Najedźcie kursorem na TEN link (odnośnik do pakietu) i odczytajcie jego adres.Krótkie dochodzenie pokazuje, że serwer (138.201.199.9) z plikiem PDF postawiony jest w Niemczech i należy do użytkowniczki Wykopu o nicku @ptrcnull, która na tej stronie chwali się nie tylko kontrowersyjną domeną s3.bialystok.pl, ale także... swoim profilem w serwisie społecznościowym Facebook. W subdomenie s3.bialystok.pl można znaleźć wiele ciekawych treści, w tym piosenki przedstawiające papieża Jana Pawła II w, ekhm, nienajlepszym świetle.Czy pakiet wyborczy jest prawdziwy? PDF jest identyczny do pakietu prezentowanego przez Stanisława Żółtka, jednego z kandydatów na prezydenta RP, opublikowanego w sieci 5 dni temu. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie o jego prawdziwość – ja nie mam stosownej wiedzy, aby o tym orzekać.Aż trudno uwierzyć, że w 2020 roku tak prosty "bait" wystarczył, aby tysiące Polaków i wielu dziennikarzy bez weryfikacji faktów uwierzyło, że UM Białegostoku dopuścił się jakiegoś wycieku. Kiepsko!Źródło: Wykop.pl