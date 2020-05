Dane Pornhub są jednoznacznie. Oprócz koronawirusa szaleje także pornowirus

Niepokojące statystyki.





Na świecie trwa kryzys, ale modelki na Pornhub zarabiają fortunę

Wzrost liczby filmów płatnych udostępnianych przez zweryfikowane modelki na Pornhub. | Źródło: Pornhub Insights

Wzrost liczby filmów bezpłatnych udostępnianych przez zweryfikowane modelki na Pornhub. | Źródło: Pornhub Insights

Wzrost ruchu na Pornhub z krajów europejskich, w porównaniu do "typowego dnia". | Źródło: Pornhub Insights

Koronaporno, czyli zasada 34 wiecznie żywa

Z początkiem kwietnia pisałem, że równolegle do pandemii koronawirusa szaleje inna pandemia - pandemia dezinformacji . Panoszący się w większości zakątków globu koronawirus SARS-CoV-2 zmienia zasady funkcjonowania świata, ale zmienia także ludzi. Nie wiem jak wyglądała będzie rzeczywistość po wygaśnięciu zachorowań na COVID-19 (o ile to w ogóle nastanie), ale wiem, że na świecie przybędzie osób uzależnionych od pornografii.Serwis Pornhub cyklicznie dzieli się z internautami ciekawymi doniesieniami związanymi ze statystykami dotyczącymi działania serwisu. To właśnie dzięki nim widać jak bardzo rośnie zainteresowanie filmikami porno, które wynika nie tylko z udostępnienia wszystkim kont Pornhub Premium za darmo , ale także z tego, że społeczeństwa po prostu nudzą się w swoich domach. A jaki jest lepszy sposób na nudę, niż...W porównaniu do typowych dni przed nastaniem pandemii ruch na Pornhubie potrafił wzrosnąć w skali świata. Przekłada się to na gigantyczny wzrost przychodów nie tylko dla administracji serwisu, ale także pracujących tam modelek. Prezentujące swe wdzięki kobiety bardziej ochoczo umieszczają w Internecie swoje treści. Co ciekawe, kilkudziesięcioprocentowy wzrost odnotowano nie tylko w przypadku filmów płatnych, ale także pikantnych materiałów bezpłatnych. Jednak wciąż istnieją na świecie dobrzy ludzie.Statystyki zawyżają nieco mieszkańcy krajów europejskich, którzy jakby łatwiej ulegają pokusie odwiedzania stron z materiałami dla dorosłych. Przez cały kwiecień zainteresowanie utrzymuje się na stałym poziomie. Oczywiście prawdziwy boom nastąpił w okolicach 25 marca, kiedy to Pornhub udostępnił konta Premium za darmo, ale nie znaczy to, że teraz pornostrona się znudziła, oj nie.Czy słyszeliście kiedyś o liście "zasad działania internetu"? Jedna z najpopularniejszych, zasada nr 34 głosi, iż. Nie inaczej jest z koronawirusem. Internauci ochoczo wyszukują na Pornhubie fraz "Corona" (17,1 mln wyszukań), "Covid" (1,1 mln) oraz "Quarantine" (8,2 mln). Te nie zostają bez odpowiedzi, bowiem twórcy zapewnili już ponad 7300 materiałów wideo z tematyką koronawirusa w roli głównej. Jak zapewne się domyślacie nie są to treści, dzięki którym zdać można celująco maturę z biologii, a filmy dla fetyszystów.Pandemia się skończy, ale ludzie pozostaną wierni swoim uzależnieniom. Jeśli ktoś wygrał na tej pandemii, to bez dwóch zdań są to właściciele stron pornograficznych.Źródło: Pornhub Insights 1 2 (SFW), Zdj. tytułowe: kadr z filmu od ZTOD @Pornhub