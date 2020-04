Teraz nawet sztuczna inteligencja tworzy śmieszne memy – sprawdźcie sami

Coś na poprawę humoru.





Memy tworzone przez sztuczną inteligencję są naprawdę zabawne

Mem "Surprised Pikachu" stworzony przez sztuczną inteligencję. | Źródło: ImgFlip

Mem "Doge" stworzony przez sztuczną inteligencję. | Źródło: ImgFlip

Mem "One Does Not Simply" stworzony przez sztuczną inteligencję. | Źródło: ImgFlip

Mem "Expanding Brain" stworzony przez sztuczną inteligencję. | Źródło: ImgFlip

Mem "Hide the Pain Harold" stworzony przez sztuczną inteligencję. | Źródło: ImgFlip

„Te podpisy są generowane przez głęboką sztuczną sieć neuronową. Nic dotyczącego generowania tekstu nie jest zakodowane na stałe, z wyjątkiem tego, że maksymalna długość tekstu jest ograniczona ze względów estetycznych. Model ten wykorzystuje przewidywanie na poziomie znaków, dzięki czemu możesz wykorzystać prefiks składający się z jednego lub więcej znaków, by wpłynąć na generowany tekst.”

To niesamowite, czego dotychczas zdołano nauczyć sztuczną inteligencję. Słyszeliśmy już o systemach sztucznej inteligencji, które potrafią tłumaczyć język migowy na mowę, zamieniać zdjęcia w prawdziwe dzieła sztuki, opracowywać własne przepisy na whisky czy rozpoznawać nastroje utworów muzycznych. Niemniej, dopiero teraz powstała sztuczna inteligencja, której ludzkość naprawdę potrzebowała, a zwłaszcza w dobie pandemii. Ta tworzy własne memy – z reguły absurdalne, ale jednocześnie zabawne memy.Domem dla sztucznej inteligencji generującej memy jest, w którym internauci mogą tworzyć między innymi właśnie memy, a także GIFy czy wykresy. Skorzystać z narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję może każdy i cóż – gorąco Was do tego zachęcam.Narzędzie, które znajdziecie pod tym adresem , działa w bardzo prosty sposób, a przynajmniej z perspektywy użytkownika. Wystarczy wybrać jeden z popularnych formatów memów, takich jak „suprised pikachu” czy „unsettled Tom”, a sztuczna inteligencja od razu wymyśli dla niego treść. Opcjonalnie można też wpłynąć na generowany podpis, wpisując w polu tekstowym krótki prefiks, taki jak czyjeś imię.Jakie memy sztuczna inteligencja tworzy? Jedne wyglądają tak, jakby wymyślił je człowiek, inne posiadają bezsensowną treść, która zupełnie nie pasuje do formatu mema, a jeszcze inne są równie bezsensowne i absurdalne, ale za to pasują do swojego formatu idealnie. To powiedziawszy, niemal wszystkie bardzo dobrze oddają to, jak dziwaczne potrafi być ludzkie poczucie humoru. Oto kilka przykładów:Jak pewnie się domyślacie,nie było najmniejszym problemem. Jej twórcy dokonali tego, po prostu sięgając po memy stworzone przez użytkowników ImgFlip. To, jak sztuczna inteligencja działa, jej autorzy wyjaśniają w opisie narzędzia:I jak, zamierzacie przetestować możliwości sztucznej inteligencji generującej memy? Myślę, że to może być dobry sposób na podjęcie przynajmniej chwilowej próby zapomnienia o tym, co w tej chwili dzieje się na świecie.Źródło: ImgFlip