Nadchodzą płatne livestreamy na Facebooku

Coraz więcej biznesów, twórców oraz wszelakiej maści artystów w dobie pandemii decyduje się na uruchomienie livestreamów. Popularną platformą do tego typu działań stał się oczywiście Facebook, który umożliwia tworzenie treści w prosty sposób, bez konieczności posiadania ogromnego zaplecza multimedialnego. Twórcy portalu dodają do Facebooka nową funkcjonalność: już wkrótce wybrane podmioty. Wszystko to po to, aby móc zarobić na swoje utrzymanie. Lista podmiotów zdolnych do organizacji tego typu wydarzeń będzie jednak ograniczona.W oficjalnym komunikacie Facebooka można przeczytać, iż firma chce wesprzeć twórców oraz małe firmy. Sprawa ma dotyczyć zarówno występów online, webinarów, jak i profesjonalnych konferencji przyciągających tysiące użytkowników przed monitory oraz ekrany smartfonów i tabletów.Szczegóły dotyczące nowej funkcjonalności są jednak na ten moment nieduże. Twórcy portalupowiązane z możliwością pobierania opłat za tworzenie transmisji na żywo. Można jednak podejrzewać, że cała funkcjonalność będzie dostępna dla stron firmowych oraz dużych fanpage’ów – zapewne jej dostępność będzie zależała od ilości polubieni oraz fanów danej strony lub twórcy.Pomniejszą zmianą, która na pewno zwiększy komfort przeglądania wydarzeń oraz potencjalnego zainteresowania użytkownikówDzięki temu będziemy mogli szybciej podejrzeć, które wydarzenie będzie transmitowane na żywo.Nie pozostaje nam obecnie nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów dotyczących nowej funkcjonalności Facebooka. Pozostaje mieć nadzieję, żeŹródło: The Verge / zdjęcie otwierające: Sticker Mule - Unsplash