Play oferuje darmowy internet za siedzenie w domu

Kolejna promocja w ramach akcji #ZostańWDomu.



Play uruchamia kolejną inicjatywę mającą na celu zachęcenie klientów do odpowiedzialnej postawy w ramach akcji #ZostańWDomu. Aby przyłączyć się do akcji wystarczy potwierdzić swoją obecność w aplikacji Play24 za pomocą dedykowanego przycisku „Jestem w domu”.



Będzie go można nacisnąć raz dziennie podczas trwania promocji. Ponowne kliknięcie będzie możliwe następnego dnia po północy. Dodatkowym wsparciem dla użytkowników mogą być codzienne powiadomienia zachęcające do pozostania w swoich czterech kątach. Każdorazowe potwierdzenie swojej obecności w domu przez trzy dni z rzędu zostanie nagrodzone pakietem 1 GB darmowego internetu. Klienci w ramach promocji będą mogli włączyć maksymalnie dziesięć takich pakietów, co łącznie daje aż do 10 GB danych.



Codziennej zabawie będzie towarzyszyć element grywalizacji. Licznik w aplikacji będzie na bieżąco wskazywał liczbę osób pozostających w domu.



Play podkreśla, że akcja nie ma charakteru kontrolnego. "Nie sprawdzamy lokalizacji naszych użytkowników, zwłaszcza bez ich wiedzy i zgody. W tym przypadku chcemy pomóc w budowie świadomości społecznej na temat pandemii i nagradzać odpowiedzialną postawę" - komentuje Małgorzata Zakrzewska, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Play.



Akcja będzie dostępna dla użytkowników aplikacji od wersji 6.15. Ogólnopolska promocja rusza od wtorku, 28 kwietnia i będzie trwała przez 30 dni. Oferta obejmuje zarówno klientów ofert abonamentowych Play, MIX oraz na kartę. Każdy z nich na realizację wyzwania ma 30 dni od momentu aktywacji promocji lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym została uruchomiona.



Źródło: Play