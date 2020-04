eSkrzynka już działa. Odbieraj listy polecone w Internecie. Jak ją aktywować?

Nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji.





Jak działa eSkrzynka?

Jak założyć eSkrzynkę i czy warto to zrobić?

"Nasza usługa to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To niezwykle istotna zmiana dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych, ale też zmiana dla samej Poczty, która zmienia model biznesowy z tradycyjnego na elektroniczny"

eSkrzynka działać będzie... tymczasowo!

Polacy naprawdę długo musieli czekać na sfinalizowanie projektu współtworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Pocztę Polską, ale po kilku latach się udało. W końcu wystartowała usługa pocztowa eSkrzynka, która umożliwia odbieranie poleconych listów za pośrednictwem wirtualnej skrzynki - bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza, bez odbierania ich w placówce pocztowej. Podpowiadamy na czym dokładnie polega nowa usługa, jak ją aktywować i ile to kosztuje.Dzięki eSkrzynce na komputerze odbierać można listy polecone, które są korespondencją, dostarczane przez Pocztę Polską w formie dokumentu elektronicznego. W ten sposób odebrać można na przykład pisma z urzędu miasta lub od wspólnoty mieszkaniowej. Z doręczeń w tej formie wyłączone są przesyłki nadawane przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komorników sądowych. Wystarczy dysponować Profilem Zaufanym. Tutaj dowiecie się jak założyć Profil Zaufany i dlaczego warto to zrobić Przede wszystkim, należy założyć Profil Zaufany. Jeśli już go przygotowaliście, udajcie się pod ten adres i wypełnijcie formularz. Po jego wysłaniu dane do pierwszego logowania zostaną przesłane na adres powiązany z Profilem Zaufanym. Na podstawie owych danych należy zalogować się do eSkrzynki i aktywować ją. Wtedy będzie można korzystać z usługi. Usługa jest bezpłatna.Terminy doręczeń e-korespondencji korelują z terminami tradycyjnych przesyłek. Za datę doręczenia uznaje się dzień pobrania pliku z eSkrzynki. W razie nie pobrania jej w ciągu dwóch tygodni, za datę skutecznego doręczenia poczytuje się dzień zwrotu korespondencji. Tak, z eSkrzynki korespondencja również może być zwracana do nadawcy.Warto zwrócić uwagę na to, że nawet po aktywowaniu eSkrzynki korespondencja w formie papierowej przychodzi pod adres nadania, o ile została uprzednio odebrana w formie cyfrowej.– mówi Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. rozwoju.Okazuje się, że usługa w udostępnionej właśnie formule to jedynie rozwiązanie na czas pandemii i wychodzenia z największych obostrzeń. eSkrzynka działa od teraz do 30 września 2020 roku.Źródło: Gov.pl