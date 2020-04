Ruszają wirtualne randki na Facebooku

Skuteczny sposób na nową miłość?





Serwisy randkowe od lat cieszą się sporą popularnością wśród użytkowników. Ich głównym założeniem jest poznanie drugiej połówki online, a następnie spotkanie w „realu”. Facebook ma jednak inny pomysł na zwiększenie popularności w tym sektorze.Zapowiedziano właśnie prace nad nową funkcją, która umożliwi zorganizowanie wirtualnej randki za pośrednictwem Facebook Dating. Czy nadchodząca funkcja pomoże w znalezieniu drugiej połówki?„Wirtualne randki” w tym przypadku to nic innego, jak możliwość połączeń wideo za pośrednictwem. Dotychczas nie było takiej możliwości, jednak amerykańska firma w dobie panującej pandemii postanowiła wyjść naprzeciw użytkownikom, którzy ze względu na obostrzenia muszą pozostawać w domach. W zamyśle ma to pomóc w lepszym poznaniu drugiej osoby, ale też ograniczyć wychodzenie na randki w miejsca publiczne.Oprócz połączeń wideo między dwoma użytkownikami, możliwe będzie również wzajemne zapraszanie na wirtualne wydarzenia, np. transmisje meczów czy koncerty online. Odbiorca otrzyma stosowne powiadomienie i będzie mógł zaakceptować lub odrzucić ofertę klikając na wyskakujące okienko. W przypadku akceptacji Facebook Dating połączy daną parę z dostępem do czatu wideo, co pomoże we bliższym poznaniu interesującej nas osoby.Omawiana funkcja jest w dalszym ciągu rozwijana i aktualnie nie poinformowano, kiedy będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Facebook Dating wciąż nie jest również aktywny w Polsce, jednak biorąc pod uwagę rosnąca popularność usługi, jej pojawienie się w każdym zakątku globu wydaje się kwestią czasu.Jak sądzicie? Nowy pomysł przyciągnie do siebie pary, czy wręcz przeciwnie – ze względów ostrożności przy poznawaniu nowych osób, użytkownicy pozostaną jednak przy chacie tekstowym?Źródło: TechCrunch