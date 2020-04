Niemiec płakał jak sprzedawał. W usłudze Historia Pojazdu sprawdzisz auta zza zachodniej granicy

Ustanowiono nowy rekord.





Jak sprawdzić czy licznik nie był kręcony? Pomoże Historia Pojazdu

Strona internetowa usługi Historia Pojazdu. | Źródło: Instalki.pl

Niemiec płakał jak sprzedawał samochód, który kupiliście? Od teraz będziecie mogli sprawdzić czy robił to z sentymentu, czy może raczej radości. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś, że w ramach usługi Historia Pojazdu nareszcie sprawdzicie samochodu pochodzące zza naszej zachodniej granicy - wciąż najpopularniejszego kierunku dla importu aut używanych.Usługa Historia Pojazdu cieszy się wśród Polaków kolosalną popularnością, pozwalając sprawdzić historię auta przed zakupem. Dzięki niej zweryfikujecie czy dane auto nie ma kręconego licznika, czy nie było kradzione lub skierowane do złomowania. Aby uzyskać dostęp do takich informacji wystarczy podać numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu, datę pierwszej rejestracji i w przypadku samochodu zza granicy wykorzystać swój Profil Zaufany. Tutaj dowiecie się jak założyć Profil Zaufany Do dziś można było sprawdzać w ten sposób samochody sprowadzane do Polski ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i kilku państw europejskich. Wśród nich nie było tego najważniejszego - Niemiec. Do agencji CARFAX dostarczającej do tej pory dane dołączyła firma Auto DNA. Udostępniane dane zostały rozszerzone o informacje dotyczące:– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.– dodaje szef MC.Wystarczy przejść na stronę historiapojazdu.gov.pl . Uwaga: podstawową usługą jest możliwość sprawdzenia auta zarejestrowanego w Polsce. Auta zza granicy można sprawdzać tylko wtedy, gdy dysponujecie Profilem Zaufanym. Gdy się zalogujecie za jego pomocą, wszystkie interesujące Was dane znajdziecie w zakładce "Dane zagraniczne".Przy okazji Ministerstwo Cyfryzacji podało, że z usługi Historia Pojazdu Polacy skorzystali w 2019 roku aż. Tylko przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku samochody sprawdzano tam blisko 40 milionów razy.Źródło: Gov.pl