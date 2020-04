78 milionów osób mogło uwierzyć w pseudonaukę na Facebooku

Portal reaguje.





Facebook postanowił podjąć kolejne kroki w dobie pandemii koronawirusa oraz pojawiających się coraz częściej teorii spiskowych. Osoby odpowiedzialne za rozwój portalu usunęły, którzy chcą kierować swoje treści do wybranej grupy docelowej. Już wcześniej Facebook obiecywał, iż zajmie się dezinformacją i jest to największym priorytetem portalu w obecnych czasach.Podczas dalej oceny listy opcji do wyboru dla reklamodawców, firma postanowiła wstrzymać dostępność również innych list zainteresowań.Cała sprawa rozpoczęła się od śledztwa serwisu The Markup, który wskazał, iż bezproblemowo jest w stanie trafić na Facebooku z treściami pseudonaukowymi do szerokiego grona odbiorców. Markup wykazał, iż Facebook zezwalał na tego typu reklamy także po tym, jak poinformował, iż ma zamiar ścigać dezinformację w ramach cyfrowej walki z koronawirusem. Według szacunków,i niezgodnymi z faktami oraz rzeczywistością. Tego typu postyTo ogromne liczby.Rzeczniczka Facebooka przekazała, iż portal będzie dokładniej sprawdzał wszystkie dostępne listy zainteresowań.Od początku pandemii Facebook podjął kilka działań związanych z walką z fałszywymi informacjami. Firma zakazał między innymi wykorzystywania reklam do promocji masek medycznych, środków dezynfekujących, chusteczek oraz zestawów testujących na COVID-19.Test przeprowadzony w kwietniu przez Consumer Reports wykazał, iż Facebook zatwierdza reklamy przekazujące błędne dane na temat koronawirusa, w tym fałszywe twierdzenia,Facebook dociera miesięcznie do 2,5 miliarda użytkowników na całej planecie.Źródło: Reuters / Foto. Unsplash