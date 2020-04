Nie wiesz, za który serial się zabrać? W wyborze pomoże Ci Google

Potrzebna funkcja?





Pandemia koronawirusa sprawiła, że część osób z pewnością nie do końca wie co zrobić z nadwyżką czasu wolnego. Ten można spożytkować rzecz jasna na oglądaniu seriali, lecz i to czasami nie jest takie proste. W głowach często bowiem pojawia się pytanie: „którą produkcję obejrzeć?”. Ten wybór nie należy do banalnych – dlatego w jego rozwiązaniu postanowił pomóc Google.Jest ona dostępna na razie w anglojęzycznej wersji usługi, lecz niedługo jej zasięg zostanie odpowiednio rozszerzony. Na jakiej zasadzie działa nowość? Po wpisaniu hasła „watchlist” bądź „what to watch” naszym oczom ukaże sięSą one dobierane na podstawie historii wyszukiwania oraz produkcji dodanych przez nas do listy „seriali do obejrzenia”.– zwłaszcza teraz, gdy w końcu mamy czas na oglądanie. W celu skorzystania z funkcji należy zalogować się najpierw do konta Google., lecz ma się to zmienić w przeciągu kilku najbliższych tygodni lub miesięcy.Źródło: Google