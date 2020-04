Kickstarter boryka się z drastycznym spadkiem zainteresowania

Czy serwis przetrwa kryzys?





W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią spowodowaną koronawirusem COVID-19, wiele branż ma spore problemy finansowe. Ostatnio informowaliśmy m.in. o spadku sprzedaży. Jak się okazuje, problemy mają też inne firmy z sektora nowych technologii. Wśród nich drastyczny spadek zainteresowania notuje obecnieWedług doniesień serwisu TechSpot, liczba nowych projektów w serwisiespadła aż o 35% w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Dyrektor generalny firmy - Aziz Hasan - poinformował, że choć w ubiegłym roku firma zarobiła 1.27 mln USD przed opodatkowaniem, to jednak pieniądze te zostały już ponownie zainwestowane w dalszą działalność.W konsekwencji Kickstarter boryka się ze sporymi problemami finansowymi, przez które podjęto już pierwsze drastyczne kroki. Ograniczono liczbę nowych pracowników oraz obniżono pensje najstarszych kierowników – w tym również dyrektora generalnego. Aktualnie szykowane są również zwolnienia, jednak nie poinformowano o szczegółach w tej sprawie.Z powodu koronawirusa wiele osób zostaje w domach. Spora część projektów wymaga pracy grupowej, która nie może być realizowana zdalnie. Problem nie leży wyłącznie po stronie twórców, gdyż również użytkownicy Kickstartera stracili zainteresowanie wspieraniem kolejnych inicjatyw. Powodem jest oczywiście trudna sytuacja finansowa oraz brak pewności, czy zapowiadany projekt ostatecznie zostanie zrealizowany.Kickstarter uruchomił inicjatywy mające na celu zachęcenie większej liczby twórców do publikowania projektów na stronie. Wśród nich znajduje się program Inside Voices , zachęcający do tworzenia małych, domowych projektów przez pojedynczych twórców. Sytuacja jednak jest poważna i już teraz daje do myślenia, czy w czasach takiego kryzysu podobne serwisy mają szansę na utrzymanie.Inaczej sytuacja wygląda w sektorze, gdzie użytkownicy płacąc za usługę od razu otrzymują dostęp do interesujących materiałów.Źródło: TechSpot