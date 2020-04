Piractwo w trakcie epidemii rośnie. Co pobierają Polacy?

To piractwo nie jest passée?





Popularność torrentów we Włoszech w bieżącym roku. Na wykresie liczba pobrań i unikalnych adresów IP. | Źródło: TorrentFreak

Popularność torrentów w Hiszpanii w bieżącym roku. Na wykresie liczba pobrań i unikalnych adresów IP. | Źródło: TorrentFreak

Popularność torrentów w Szwecji w bieżącym roku. Na wykresie liczba pobrań i unikalnych adresów IP. | Źródło: TorrentFreak

Co najchętniej "piracą" Polacy?

Co najchętniej pobierali z torrentów Polacy? | Źródło: iknowwhatyoudownload.com

Kabaret starszych panów śpiewał swego czasu, że "w czasie deszczu dzieci się nudzą". W czasie pandemii, z racji obowiązkowej izolacji, nudzą się niemalże wszyscy, którzy do tej pory nie prowadzili trybu życia zakładającego spędzania absolutnej większości wolnego czasu w domu. Z racji tego rośnie sprzedaż gier, popularność serwisów streamingowych, ale także rozkwita piractwo. Analizy tego zjawiska podjął się serwis Torrent Freak.Pandemia COVID-19 przyczyniła się do gwałtownego wzrostu obciążenia sieci w zasadzie we wszystkich zakątkach świata. W statystykach udostępnionych przez iknowwhatyoudownload.com jak na dłoni widać, że w dniu, w którym Włosi zostali zamknięci w swoich domach, wzrosła liczba pobieranych i udostępnianych torrentów wśród mieszkańców Italii. O ile w marcu odnotowano ok. 592 tys. pobrań z 213 tys. adresów IP, to tydzień później liczby te wzrosły do odpowiednio 810 tys. pobrań z 304 tys. adresów IP.Niemalże identyczny skok odnotowano w Hiszpanii, gdzie rząd nakazał izolację 14 marca.Niewielkie zmiany w pobraniach unaoczniają się w trakcie analizy danych ze Szwecji. Nic dziwnego, bowiem polityka tamtejszego rządu nie zakłada żadnych poważnych ograniczeń i restrykcji mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zarazy. Trudno mówić o jakimkolwiek wzroście, porównując chociażby marzec do stycznia bieżącego roku.Nas oczywiście najbardziej interesuje Polska, którą także wzięto pod lupę na iknowwhatyoudownload.com.Ruch w sieci torrent w Polsce również wzrósł, a rekordowym jak do tej pory jest 29 marca, kiedy to pobrano ok. 597 tysięcy plików z ok. 218 tys. unikalnych adresów IP. Szczegółowa analiza zdradza, że 64% ściągniętych z sieci materiałów było filmami, 15% - grami, a 13% filmami pornograficznymi. Co ciekawe, 4% plików stanowiła muzyka. To wszystko w dobie ultratanich serwisów VOD, gier za darmo i półdarmo, możliwości słuchania muzyki za darmo na Spotify i ogólnodostępnych stron porno z petabajtami darmowych filmów.Okazuje się, że wśród najczęściej pobieranych przez Polaków plików była gra The Sims 4 (a jakże), film "1917", a także "Zenek" oraz "Psy 3: w imię zasad". Wśród seriali dominowali "Chirurdzy", "Westworld", "The Walking Dead" i "Lepiej zawołaj Saula".Czy nie wydaje się Wam, że korzystanie z torrentów w dzisiejszych czasach jest co najmniej lekkim obciachem?Źródło:, iknowwhatyoudownload.com