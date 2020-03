Przypadkowy wystrzał z broni na streamie kończy się banem na Twitchu (wideo)

Oczywiście mógł skończyć się dużo gorzej.





„powiedz, że nie mam pieniędzy”

Osoby, które prowadzą transmisje strumieniowe w takich serwisach internetowych jak Twitch muszą przestrzegać obowiązujące w tych serwisach regulaminy. Oczywiście streamerzy raz na jakiś czas je łamią, umyślnie lub nie. Jednak niektórzy potrafią łamać je w spektakularny sposób, tak jak pewien profesjonalny gracz Call of Duty, którego konto na Twitchu właśnie zostało zawieszone.Riemer,i jednocześnie streamer prowadzący transmisje przede wszystkim z gier z serii Call of Duty, jak sam teraz przyznaje, zrobił coś niesamowicie, niesamowicie głupiego. Podczas swojej ostatniej transmisji,, sięgnął po broń, powiedział (zapewne do jednego z widzów), po czym przez przypadek z niej wystrzelił.Na szczęście, za sprawą wystrzału ucierpiało jedynie kilka przedmiotów stojących na biurku, ale jak doskonale wiadomo, to zdarzenie mogło zakończyć się dużo, dużo gorzej. W rezultacie, Twitch szybko zawiesił konto Riemera, zaś organizacja e-sportowa do której należał – SoaR, usunęła go ze swoich szeregów.Ta kwestia nie jest jasna. Jego „wybryk” można by podciągnąć zarówno pod zachowania autodestrukcyjne jak i przykład aktu przemocy.Riemer pokazał przynajmniej, że nie należy do aroganckich streamerów, którzy nie dostrzegają swego nieodpowiedniego zachowania. Ten szybko opublikował na swoim kanale w serwisie YouTube wideo, w którym przeprosił za swoje postępowanie, zaznaczając, że bronie nie są zabawkami i nie powinny być jak zabawki traktowane. Riemer przyznał też, że organizacja SoaR postąpiła słusznie, zwalniając go.„To był głupi błąd, ale ten błąd mógł kosztować kogoś jego życie.”, słyszymy w poniższym materiale.Nie wiadomo, kiedy Riemer będzie mógł powrócić na Twitcha. Niezależnie od tego pamiętajcie, by nigdy nie sięgać po broń będąc pod wpływem alkoholu - ani na wizji, ani poza nią.Źródło: PCGamer