Pora pożegnać wygląd YouTube'a, który dobrze znasz. Jak przywrócić stary?

Na przestrzeni lat YouTube zmieniał się wielokrotnie. Dziś tylko w niewielkim stopniu przypomina on serwis, który zadebiutował w 2005 roku. Najnowszą odsłonę interfejsu platformy wprowadzono w 2017 roku. Później ta doczekała się jeszcze kilku modyfikacji, chociażby w formie powiększonych miniaturek filmów. Rzecz jasna, wielu osobom się ona nie spodobała, ale póki co takie osoby wciąż mogą korzystać ze starszej wersji wyglądu YouTube, jeśli sobie tego życzą. Aby nowszy interfejs stał się aktywny, użytkownik musi bowiem wyrazić na to zgodę. Poza tym, do starszego interfejsu można wrócić z pomocą prostego triku.To ma się zmienić już wkrótce, bo jak zapowiedziało Google, w przyszłym miesiącu, czyli w marcu, poprzedni interfejs YouTube zostanie na zawsze wycofany. Oznacza to, że wkrótce wszyscy użytkownicy platformy będą zmuszeni do korzystania z najnowszej wersji jej wyglądu.Przedsiębiorstwo tłumaczy decyzję tym, że w starszej wersji serwisu po prostu brakuje wielu nowych funkcji i ulepszeń wprowadzonych w ciągu trzech ostatnich lat. Mowa o takich elementach jak ciemny motyw, tryb „picture-in-picture", i nie tylko. Im towarzyszą oczywiście większe miniaturki, dłuższe tytuły filmów oraz zmieniony układ strony głównej, czyli rzeczy, których niektórzy użytkownicy po prostu nie chcą.Zanim starszy wygląd YouTube odejdzie w niepamięć, warto zaktualizować swoje przeglądarki. Google donosi, że ich wcześniejsze wersje mogą być niekompatybilne z nowym interfejsem. O takiej niekompatybilności firma ma informować użytkowników odpowiednimi powiadomieniami.Wieść o porzuceniu wcześniejszej wersji wyglądu YouTubewielu jej miłośników, co pokazują komentarze zamieszczone pod komunikatem Google. Wątpię jednak, by z tego powodu firma cofnęła swoją decyzję, bądź odłożyła jej realizację w czasie.Jasne jest, że Google nigdy nie będzie w stanie zadowolić absolutnie wszystkich użytkowników YouTube. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą krytykować poczynania firmy na każdym kroku. Jednak moim zdaniem krytyka względem nowego interfejsu YouTube nie jest uzasadniona. Moim zdaniem serwis wygląda teraz dużo, dużo lepiej i nowocześniej. Jeśli nie wierzycie, porównajcie nowy wygląd do starego, włączając starszy w poniższy sposób.

Jak włączyć dawny interfejs YouTube w Google Chrome?

1. Wejdź na
2. Naciśnij przycisk
3. W wyświetlonym menu przejdź do zakładki
4. W panelu po lewej stronie menu kliknij w trójkąt obok wyrażenia, rozwijając krótką listę.
5. Na liście kliknij w
6. W tabelce widocznej po prawej stronie menu znajdź wiersz, w którym w kolumnieznajduje się nazwa
7. W tym samym wierszu, w kolumnieznajdź fragment wyrażenia o treścii zamień jąJeśli wyrażenie tego fragmentu nie posiada, po prostu dopisz na jego końcu „f6=43418".
8. Odśwież stronę, wciskając
9. Teraz YouTube powinien wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu.

Źródło: Google