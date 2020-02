Konto Facebooka na Twitterze padło ofiarą hakerów

Sytuacja została opanowana.





Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access — Facebook (@Facebook) February 8, 2020

Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem „profesja" ta pojawia się w mediach zazwyczaj w kontekście groźnych wycieków danych czy infekcji popularnych aplikacji. Gdyby jednak spojrzeć na to wszystko z nieco innej strony? Grupa OurMine specjalizuje się w przejmowaniu profili społecznościowych znanych marek lub osób. Celem tychże hakerów często jest jedynie ukazanie, jak słabo zabezpieczone są niektóre konta – wszystko to bez wyrządzania większej krzywdy. Najnowszy atak OurMine miał miejsce wczoraj.Na oficjalnym profilu Facebooka na Twitterze zaczęły pojawiać się dziesiątki wpisów o jednakowej treści:W postach zawarty został także adres e-mail grupy jako zachęta do „ulepszenia zabezpieczeń konta".Problem oczywiście został szybko naprawiony, co ogłoszono w krótkim oświadczeniu rzecznika prasowego Twittera.Wszystko wróciło już do normy.Tego typu przypadki mogą dać do myślenia i udowodnić, że nawet systemy najpotężniejszych koncernów mają swoje luki. Hakerzy często wykorzystują je w nieetycznych celach, ale zdarzają się przypadki, że to