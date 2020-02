Użytkownicy Revoluta mogą zazdrościć. Twisto wprowadza cashback w ponad 850 e-sklepach!

Zwrot za zakupy do 10%.





O usłudze Twisto pisaliśmy już wielokrotnie, a w sieci nie brakuje porównań czeskiego fintechu do Revoluta . Rozwiązania mają wiele wspólnego, jednak działają na nieco innej zasadzie, szczegóły znajdziecie w naszej recenzji Twisto zyskało właśnie bardzo poważny argument aby wywołać nutę zazdrości u użytkowników Revoluta. Od 6 lutego posiadacze aplikacji Twisto mogą korzystać z nowej funkcji –. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu nawetw ponad 850 sklepach i serwisach internetowych, m.in. naCashback jest dostęny dla wszystkich klientów i obejmuje najbardziej popularne w Polsce sklepy i serwisy. Aby skorzystać z usługi należy wejść do aplikacji Twisto lub zalogować się do konta online i stamtąd przejść na stronę sklepu, a następnie dokonać zakupu. W zależności od wybranego sprzedawcy, cashback zostanie zrealizowany w terminie od dwóch do kilku tygodni. Zwrot nastąpi w formie punktów Twisto, które mogą być przeznaczone na dowolny zakup. Jeden punk ma równowartość 1 zł.Dostępne promocje i wartość cashback w poszczególnych sklepach klienci mogą sprawdzać na bieżąco w aplikacji, w zakładce Benefity. Operatorem usługi cashback oferowanej przez Twisto jest firmaNiedawno użytkownicy Twisto zyskali dostęp do funkcji split , która umożliwia łatwy podział rachunku między kilka osób. Już wkrótce w aplikacji pojawią się płatności Google Pay, a niedługo później Apple Pay.Twisto to karta do codziennych płatności, połączona z mobilną aplikacją. Z Twisto można bezpłatnie odroczyć termin zapłaty za zakupy do 45 dni, a za granicą transakcje są rozliczane po najlepszym kursie wymiany, bez opłat i prowizji. Karta Twisto jest bezpłatna i można nią płacić w każdym sklepie internetowym i stacjonarnym – wszędzie gdzie akceptowany jest Mastercard.Źródło: Twisto