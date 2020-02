Co wyrażają różne emotikony kaomoji? Oto ich lista wraz ze znaczeniem

Tajemnicze i skomplikowane emotikony.





Kaomoji, czyli emotikony rodem z Japonii

Emotikonami nazywamy ideogramy stworzone z sekwencji znaków typograficznych, które w Internecie wykorzystywane są do przekazywania różnych emocji. Kiedyś emotikony występowały wyłącznie w wersji tekstowej, ale dziś liczne aplikacje przekształcają je w graficzne emoji. O ile emoji przeważnie idealnie pokazują o co chodzi rozmówcy, to cieszące się rosnącym zainteresowaniem ze strony internautów kaomoji bywają w tej kwestii nieco mniej zrozumiałe. Czym są kaomoji i co wyrażają?Kaomoji to błyskawicznie zyskująca na popularności odmiana emotikonów, która wywodzi się z Japonii. W tym azjatyckim kraju do tworzenia kaomoji ("kao" (– "twarz"), oraz "moji" (– "znak") nierzadko wykorzystywane są znaki z kanji, katakany i hiragany. Poza Azją takowych emotikonów jednak nie uświadczymy, a więc skupmy się wyłącznie na obrazkach występujących w odwiedzanych przez Polaków zakątkach sieci.wyraża wzruszenie ramion, symbolizowane jako ¯\_()_/¯ . Równie często spotykany jest graficzny symbol przewrócenia stołu - ze złości lub udawanej złości: (°□°. Kilka innych równie popularnych kaomoji to:- demonstracja siły( ͡° ͜ʖ ͡°) - Lenny face- "co za koleś"- przytulanie) - miłość) - płacz(>ლ) - face palm( •_•)>⌐(⌐) - handluj z tym=^..^= - kot^(*(oo)*)^ - świnkaˁ˚ᴥ˚ˀ - pies@(_)@ - małpa/X\(-)/X\ - pająk- panda~(‾‾)~ - ptak@( * O * )@ - koalaˁ()ˀ - niedźwiadekJak widzicie za pomocą tej odmiany emotikonów można wyrażać całkiem sporo różnych rzeczy. Na YouTube rekordy popularności, zwłaszcza w tytułach filmów bije. Tak, to także kaomoji.Oczywiście kaomoji wykonanych w ASCII jest całe mnóstwo. Jeśli chcecie przejrzeć pokaźniejszy ich zasób odwiedźcie tę stronę , gdzie znajduje się lista kaomoji z wyszukiwarką.Korzystacie z kaomoji, czy są według Was zbyt trudne w tworzeniu? Pamiętajcie, że system Windows 10 ułatwia wpisywanie emoji i kaomoji. Wystarczy nacisnąć kombinację Win + ".", aby uruchomić wprowadzony w jednej z ostatnich aktualizacji specjalny, praktyczny panel.