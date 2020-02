30 najciekawszych miejsc na Street View w Polsce i na świecie

15. urodziny Map Google.





Nie wiem jak wielu z Was zdaje sobie z tego sprawę, ale Mapy Google towarzyszą nam już od 15 lat. Przez kilkanaście lat aplikacja rozwijana przez firmę Google przeszła drogę od praktycznej ciekawostki do narzędzia wykorzystywanego regularnie przez miliony kierowców i podróżników z całego świata. Wiele osób dziś nie wyobraża sobie świata bez Google Maps, pomimo tego, iż dla apki istnieją obecnie różne alternatywy.Mapy Google to wbrew nazwie nie tylko mapy i nawigacja samochodowa. Praktycznie narzędzie od giganta z Mountain View to także cała masa funkcji towarzyszących - możliwość szybkiego wyszukiwania konkretnych placówek, na przykład sklepów, czytania recenzji całej masy punktów użyteczności publicznej, czy też wirtualnego zwiedzania przeróżnych zakątków świata z poziomu widoku ulicy (Street View)., a jej premierze towarzyszył naprawdę DZIWNY materiał produktowy.Do Europy Street View trafiło w lipcu 2008 roku, kiedy to internauci mogli spacerować wzdłuż 3500-kilometrowej trasy wyścigu kolarskiego Tour de France. Obecnie baza nadesłanych zdjęć liczy sobie ponad 170 miliardów fotografii, w której nie brakuje miejsc niezwykłych. Zobaczcie piętnaście takich lokalizacji na Street View w Polsce oraz piętnaście w innych regionach świata, które postanowił wyróżnić polski oddział Google.kliknięcie na nazwę danego miejsca przeniesie Was do jego widoku na Google Street View.Kiedy w lipcu 2011 roku ogłoszono plebiscyt "Wybieramy naszą wizytówkę na Street View", to właśnie reprezentacyjna ulica Łodzi, uznawaną za jedną z najdłuższych ulic handlowych Europy (ma ponad 4 km!), zdobyła najwięcej głosów internautów. 22 lutego 2012 r. uruchomiono Street View w Polsce - sławna Piotrkowska była pierwszym miejscem dostępnym w ramach wirtualnych wycieczek. A przy okazji spaceru internauci mogą podziwiać kilkadziesiąt znajdujących się przy niej zabytkowych kamienic oraz Aleję Gwiazd.Marzy Wam się rejs Królową Polskich Rzek? To był wyjątkowy projekt realizowany z Fundacją WWF Polska. Przy pomocy specjalnego plecaka Google Trekker zainstalowanego na łodzi, przepłynięto przez Polskę, aby pokazać wyjątkowe fragmenty pięknej i naturalnej Wisły – dzikiej przyrody, piaszczystych brzegów i licznych wysp.Jeżeli chcielibyście poczuć się jak piłkarz wbiegając na murawę wśród okrzyków tłumu, wirtualna wycieczka po płytach stadionów Euro 2012 została przygotowana właśnie dla Was. Stadion Narodowy w Warszawie, PGE Arena w Gdańsku czy Stadion Miejski we Wrocławiu tylko czekają na pierwszy gwizdek sędziego, aby je zwiedzić na Mapach Google.Muzeum Powstania Warszawskiego to wyjątkowe interaktywne miejsce upamiętniające największą akcję zbrojną podziemia w Europie podczas II wojny światowej. Wirtualny spacer po ekspozycji muzeum może stać się doskonałą lekcją historii i szansą na poznanie losów powstańców.Mapy Google to nie tylko przepiękne krajobrazy na Ziemi i cudowne widoki Kosmosu, ale także atrakcje...pod ziemią! Trasę turystyczną Kopalni Soli w Wieliczce, na której znajdują się wyrobiska eksploatowane od XVII do XIX wieku i która zawiera ponad 20 komór usytuowanych na trzech poziomach, od 64 do 135 m pod ziemią, jeziora i kaplice z solnymi rzeźbami, płaskorzeźbami i żyrandolami możecie przebyć w każdej chwili bez konieczności używania szybu górniczego.Gdzie wakacje spędzał Fryderyk Chopin w dzieciństwie? W rodzinnym domu w Żelazowej Woli. Muzeum biograficzne wybitnego polskiego kompozytora i pianisty oraz 7-hektarowy park krajobrazowy nad rzeką Utratą jest dostępne na wyciągnięcie ręki, a właściwie na jedno kliknięcie.Odkrywanie to Wasza druga pasja? Jeżeli tak i jeszcze nie byliście w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, macie szansę zaplanować swoją wycieczkę po interaktywnych eksponatach.Przepiękny klasycystyczny budynek Opery Wrocławskiej, na której scenie wystawiane są najznamienitsze opery i balety świata także otworzył swoje drzwi na wirtualnych odwiedzających. Poczujcie się jak gwiazda sceny operowej lub przespacerujcie się wśród zawiłych korytarzy.Gdy śniegu za oknem brak, mroźnych wrażeń może dostarczyć Wam wjazd kolejką linową aż na sam szczyt Kasprowego Wierchu. Stamtąd zaś rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na ośnieżone szczyty skąpane w promieniach zachodzącego Słońca.Liczący 1603 m n.p.m ten najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów możecie zdobyć w zaledwie kilka minut. Po takim "wysiłku" możecie odpocząć w punkcie widokowym na samej górze lub odwiedzić Obserwatorium Meteorologiczne.Może wybieracie się do Wałbrzycha w poszukiwaniu złotych skarbów? Na pewno nie zapomnijcie odwiedzić Zamku Książ i jego tajemnych komnat pełnych historii, legend i zagadek. Spróbujcie je rozwiązać wraz z Mapami Google.Ekspresjonistyczna Hala Stulecia we Wrocławiu, zbudowana według projektu Maxa Berga, w 2006 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej wnętrze to kolejny pomysł na nietypowy wirtualny spacer w poszukiwaniu nietypowych miejsc przedstawiających architekturę XX wieku.Najwyższy wodospad w polskich Sudetach spada trzema kaskadami z wysokości 27 metrów. Jeżeli tak jak my uwielbiacie zachwycać się tak niesamowitymi pomnikami przyrody i chcecie wstąpić na teren Karkonoskiego Parku Narodowego, zapraszamy!Mazury to idealne miejsce na weekendowy odpoczynek. Rozkoszujcie się przyrodą w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, wędrujcie szlakami wycieczkowymi lub wypłyńcie w rejs po jeziorze Niegocin, śpiewając żeglarskie szanty. Ahoj marynarze!Ślady wielowiekowej tradycji nigdzie nie są tak widoczne jak w Zamku Królewskim na Wawelu. Mapy Google przeniosą Was na dziedziniec arkadowy, gdzie będziecie mogli poczuć się jak królowie XIV-wiecznej Polski.Wybierzcie się na wycieczkę po Parku Narodowym Yosemite bez wspinania się na wysoki na 3000 stóp El Capitan - są osoby, które podjęły to ryzyko, abyście mogli podziwiać to niezwykłe miejsce.Wszystkie kolekcje Street View - poza jedną - mają cechę wspólną: grawitację. Ale dzięki odpowiedniemu sprzętowi i współpracy z NASA udało nam się pokonać naprawdę wyjątkowe przeszkody, abyście mogli się poczuć się jak to jest być astronautą.Jak spędzić mroźną zimę w Mongolii? Organizując otwarty festiwal na starożytnym zamarzniętym jeziorze! Przedstawiciele Google zabrali Street View na imprezę i wskoczyli na sanie zaprzężone w konie, by zdać Wam relację z przejażdżki po lodowym placu zabaw.Jeśli jesteście gotowi na spektakularne widoki, wybierzcie się razem z nami na wycieczkę na ośnieżony szczyt Mont Blanc. Google nawiązało współpracę ze światowej sławy fotografami alpejskimi, narciarzami, alpinistami, wspinaczami i biegaczami, aby zebrać zdjęcia Street View, które pozwolą Wam doświadczyć ekstremalnej przygody. Sprawdźcie koniecznie jak to jest przebiec się po szczycie góry, wspiąć się na ostry grzbiet między szczelinami lodowca i jeździć na nartach w jednym z najpiękniejszych miejsc na Ziemi.Sakura w Japonii, czyli sezon kwitnienia wiśni, jest znana na całym świecie. Wybierzcie się na wiosenny spacer po Tokio ze Street View. Koniecznie spójrzcie w lewo i zobaczcie słynną świątynię Zōjō-ji, znajdującą się w dzielnicy Shibakoen w pobliżu wieży Tokio Tower.Weźcie głęboki oddech wchodząc do głównej komnaty Sagrada Familia. To może być Wasza jedyna szansa, aby zobaczyć słynne, przypominające drzewa, kolumny kościoła, niezwykłą grę świateł i widoki przyprawiające o zawrót głowy. A to wszystko bez tłumu turystów i gapiów.Udajcie się na odległe tropikalne terytorium Australii, by podziwiać doroczną migrację czerwonego kraba. To niepowtarzalna okazja, by wraz z zachwycającym widokiem zachodu słońca obserwować miliony krabów maszerujących z lasu prosto do morza.Zobaczcie jak style architektury muzułmańskiej spotykają się w jednym z największych na świecie meczetów - Wielkim Meczecie Szejka Zajida. Meczet, który jest w stanie pomieścić 40 000 wiernych, ma politykę otwartych drzwi i zaprasza gości z całego świata, aby mogli zobaczyć jego skomplikowane kopuły, odblaskowe baseny i hipnotyzującą salę modlitwy.Poczujcie chłód, spoglądając na fiord Ilulissat na Grenlandii, gdzie lodowa czapa spotyka się z oceanem. Zdjęcia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku fiordu to symbol piękna naszej planety i ilustracja wpływu zmian klimatu na przyrodę.Wejdźcie wirtualnie do domu kākāpō i odkryjcie prehistoryczną Nową Zelandię taką jaką była na miliony lat przed tym, jak pierwsza łódź pojawiła się na jej brzegach. Dołączcie do wyjątkowej wycieczki na Street View po smaganych wiatrem sanktuariach i dziewiczych rezerwatach, które są niedostępne dla zwiedzających.Dzięki Street View możecie przeprawić się rzeką Rio Negro i obejrzeć niezwykłe zdjęcia wykonane na długości ponad 30 mil różnorodnego brzegu, lasu i wioski.Kultura, kraj czy klimat mogą się różnić, ale każdy z nas ma miejsce, które może nazwać domem. Zobaczcie jak ludzie żyjący na Uros na Jeziorze Titicaca w Peru budują swoje mieszkania na pływających wyspach trzcinowych.Bez względu na to, czy macie lęk wysokości, czy po prostu nie mieliście okazji zobaczyć jeszcze kultowej Wieży Eiffla na żywo - Street View jest na wyciągnięcie ręki. Możecie wybrać się na wycieczkę po szczycie Paryża bezpośrednio z domu, aby zobaczyć z góry atrakcje, takie jak Łuk Triumfalny, Montmartre czy Sekwanę.Jeżeli nie możecie się udać na daleką północ, aby zobaczyć zorzę polarną, pomożemy Wam zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Zespół Google spędził sześć nocy na śniegu, zanim wreszcie udało mu się sfotografować nieuchwytną Aurora Borealis na zamarzniętym jeziorze Pitkäjärvi w Finlandii.Po latach oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na zrobienie zdjęć tego cudu świata, ekipa Google przez 7 dni metodycznie przeprawiała się przez tarasy i świątynie miasta Inków z Google Arts & Culture, aby udostępnić Wam tę perełkę światowego dziedzictwa kultury.Źródło: Google