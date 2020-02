Amazon Dating - kup sobie drugą połówkę, z dostawą do domu

Satysfakcja nie gwarantowana.





finding love is HARD. i'm so hyped to partner with @amazondating to finally find the one!! also the 2-hour same-day delivery was such a nice touch #ad #amazondatingambassador pic.twitter.com/HWH4NTun7z — (@AnnaRussett) February 4, 2020

Nieco ponad tydzień został do Walentynek, czyli corocznego święta zakochanych, które niektórzy traktują chyba odrobinkę zbyt poważnie. Sklepy w okresie poprzedzającym 14 lutego notują zwiększoną sprzedaż, a niektórzy ludzie dwoją się i troją, aby zaimponować swoim obiektom westchnień. Ba, w Walentynki osoby bez drugiej połówki potrafią notować znacznie gorsze samopoczucie, a niektórzy na kilka dni przed ich nastaniem przeglądają Tindera z jeszcze większym zapałem, byle tylko nie spędzić tego dnia samotnie. Serio., ale z drugiej potrafi wpędzić w uczucie ogromnego wyobcowania. Nie to jednak jest przedmiotem niniejszego wpisu, a psikus, który z okazji Walentynek przygotowała grupa "fanów Amazona". Pomysłowi żartownisie wystartowali z serwisem o nazwie Amazon Dating. Nie wierzycie? Zobaczcie sami Amazon Dating to… sklep z osobami, które można sobie "kupić" na randkę - z dostawą do domu! Przeglądając jego zasób można poczuć się trochę tak, jak przeglądając Tindera. Coś mi się wydaje, że ktoś tu postanowił zakpić z powszechnego konsumcjonizmu i "targowisk singli" oraz osób o "specyficznej sytuacji w związku" pokroju Tindera. Każdemukandydatowi na drugą połówkę towarzyszy średnia ocen, cena i krótka charakterystyka. Kupujący może określić wzrost wymarzonego kandydata lub kandydatki i "język miłości", jakim chce sie z nim komunikować.Link Prime Video kieruje na przykład na witrynę Chat Roulette. Kliknięcie w Your Last Relationship to przekierowanie do klipu "Toxic" od Britney Spears - oczywistego nawiązania do toksycznego związku.Wystarczy przejść do zakładki FAQ, aby dowiedzieć się, że cała akcja to żart. Oczywiście na Amazon Dating nie zagwarantujecie sobie drugiej połówki na Walentynki. W zasadzie to odwiedziny na Tinderze również Wam tego nie zagwarantują. Mimo to, możecie wysłać swoje zgłoszenie w tym miejscu , a Wasze ogłoszenie być może pojawi się na witrynie... Z racji tego, że nie wiadomo dokładnie kto stoi za całą akcją, być może lepiej tego nie robić.