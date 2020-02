Otwarte sieci Wi-Fi są bezpieczne - "prosimy nie szerzyć archaizmów"

Odrębne zdanie w dyskusji.





Podziękujcie https

Wszem i wobec trąbi się o tym jak niebezpieczne mogą być otwarte publiczne sieci Wi-Fi. Przed korzystaniem z nich ostrzegają nie tylko bardziej świadomi internauci, ale często także eksperci do spraw bezpieczeństwa i organy państwowe. Tymczasem, Electronic Frontier Foundation, pozarządowa organizacja non-profit walcząca o wolności obywatelskie w elektronicznym świecie podaje, że tego rodzaju ostrzeżenia są niczym więcej niż archaizmami.Przedstawiciele EFF uważają, że w obecnych czasach, że snooping i podobne metody ataków są coraz częstsze w wykonaniu. Na tyle częste, że nonsensem jest sianie paniki i odstraszanie ludzi od korzystania z otwartych publicznych sieci Wi-Fi. Obecnie w Stanach Zjednoczonych aż 92% stron internetowych korzysta z bezpiecznego protokołu, a sytuacja w innych krajach poprawia się."Rada dotycząca unikania tego rodzaju sieci pochodzi z czasów początków Internetu, kiedy większość komunikacji nie była szyfrowana. Wtedy jeśli ktoś mógłby podsłuchiwać komunikację sieciową mógłby również odczytywać maile osoby podsłuchiwanej. Mógłby również ukraść hasła lub pliki cookie logowania i podszywać się pod Twoje ulubione witryny. Było to powszechnie akceptowane jako jedno z wielu zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu", czytamy w komunikacie.EFF zwraca wprawdzie uwagę na to, że https nie chroni absolutnie wszystkich danych i cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do niektórych informacji. Fundacja bagatelizuje jednak ryzyko wystąpienia ewentualnego problemu, bowiem dane takie jak nazwy logowania, hasła i wiadomości są w pełni chronione. Przestępcy mogą uzyskać dostęp co najwyżej do nazw ładowanych domen, czy też rozmiarów przesyłanych w obie strony plików. O ile nie uzyskujemy dostępu do stron z kontrowersyjnymi treściami to... czego tu się bać?A jeśli dalej macie wątpliwości, to wiedzcie, że dane, które są widoczne w otwartej sieci Wi-Fi są metadanymi, do których dostęp ma Wasz operator sieci domowej. Nie akceptujecie takiego "ryzyka"? Może lepiej odłączcie się od Internetu albo... zainwestujcie w usługę typu VPN., które przed publicznymi Wi-Fi ostrzega. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj . We wpisie znajdziecie kilka podpowiedzi dotyczących tego jak korzystać bezpiecznie z darmowego Wi-Fi.Źródło: EFF