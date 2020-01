Jesteśmy zgubieni. Ludzie myślą, że piwo Corona ma związek z koronawirusem z Chin

Tak, serio.





Teoria spiskowa czy ludzka głupota?

Jaki jest związek pomiędzy piwem Corona i koronawirusem?

Zamieszanie w Internecie póki co nie wpłynęło jeszcze na kurs firmy Constellation Brands Inc, właściciela piwa Corona.

Stanisław Lem rzekł kiedyś: "Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznałem Internetu". Powiedzenie to przypomniało mi się zupełnie nieprzypadkowo. Przy okazji czytania dzisiejszych doniesień na temat chińskiego koronawirusa, który według najnowszych danych doprowadził już do śmierci 132 osób, natknąłem się na coś tak absurdalnego, że muszę się tym z Wami podzielić. Trudno w to uwierzyć, ale wielu internautów myśli, że z koronawirusem powiązane jest popularne... piwo Corona.W dzisiejszych czasach w sieci natrafić można na różne teorie spiskowe, których zażewiem jest często rozumowanie "na chłopski rozum". Wygląda na to, że właśnie tej metody dedukcji używają osoby, które w wyszukiwarkę Google wpisują od 18 stycznia tego roku frazy "corona beer virus", "beer virus" oraz "beer coronavirus"., jest takie piwo Corona, więc termin "koronawirus" musi pochodzić właśnie od tej nazwy, prawda? A skoro tak, to może to piwo jest źródłem problemu?, ale jestem śmiertelnie poważny - pokazują to doskonale statystyki Google Trends . Polacy znajdują obecnie na trzecim miejscu na świecie pod względem tego rodzaju wyszukań. Rozpiera Was duma?Na przestrzeni od 18 stycznia do 26 stycznia tego roku globalny wzrost wyszukań frazy "corona beer virus" wzrósł o 2300%. Fraza "beer virus" była wyszukiwana 744% częściej, a "beer coronavirus" aż 3233%.Absolutnie żaden. Wygląda na to, że wiele osób uważa, że przedrostek "korona-" przed słowem "wirus" wziął się od nazwy popularnego piwa. Naprawdę jest mi trudno wyobrazić sobie, aby osoby rozumujące w taki sposób istniały, ale nie znajduję żadnego innego racjonalnego wytłumaczenia tego, co właśnie obserwują zafascynowani analitycy internetowych trendów z całego świata.Piwo Corona pochodzi z Meksyku, gdzie obowiązuje odmiana tego języka.W języku anatomii natomiast słowo "corona" określa biologiczny kształt organizmu przypominający koronę. To właśnie "korona" otacza białkową strukturę wirusa, który od niej wziął swoją nazwę.Jeśli chcecie dowiedzieć się wszystkie na temat koronawirusa, to odsyłam Was do doskonałego wpisu, który przygotowała na ten temat Ania: