Google udostępnia dane użytkowników za niezłe pieniądze - im więcej, tym drożej

Nie jest tajemnicą, że firma Google współpracuje z amerykańskimi organami ścigania, którym udostępnia dane swoich użytkowników. Do Google kierują zapytania także polskie władze, jednakże ich liczba jest nieporównywalnie mniejsza. Gigant z Mountain View tłumaczy, że w związku z rosnącą liczbą wniosków musiał wprowadzić... opłaty.Informacja jest w dzisiejszych czasach najcenniejszym towarem i przedstawiciele Google są tego świadomi jak mało kto. Firma żąda ok. 45 dolarów za udostępnienie podstawowych danych na temat użytkownika swoich usług. Są to dane w zupełności wystarczające organom do tego, aby doprowadzić kogoś przed oblicze sądu.W cenie 60 dolarów Google jest w stanie udostępnić dane użytkownika, które pozwolą służbą amerykańskim założyć podsłuch. Tutaj w grę wchodzą zapewne dane geolokalizacyjne, które pomogą precyzyjnie namierzyć daną osobę na podstawie jego codziennej aktywności.Płacąc Google 245 dolarów można kupić pakiet danych, który śmiało można nazwać. W tej cenie Google zbierze materiał dowodowy w postaci nawet elektronicznej korespondencji i innych informacji, na podstawie których odpowiednie służby będą mogły wystawić nakaz rewizji.Wydawać by się mogło, że praktyki Google są kontrowersyjne. Być może w istocie są, ale jedynie z punktu widzenia moralności i etyki. Prawo amerykańskie dopuszcza takie postępowanie. Firma Google tłumaczy stawki koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu na zorganizowanie niezbędnych danych. W związku z lawinowo rosnącą liczbą żądań gigant internetowy deleguje do tych zadań coraz większą liczbę pracowników. Tylko w pierwszej połowie 2019 roku do Google wpłynęło, które dotyczyły ponad 165 tysięcy różnych kont.Źródło: New York Times