Kolejny operator zapowiada zamknięcie swojej bramki SMS

Na placu boje pozostanie jeden telekom.





Bramka SMS Plusa do likwidacji

Bramka SMS T-Mobile na razie zostanie

Firma Orange jakiś czas temu podjęła decyzję o wyłączeniu bramki SMS z dniem 1 lutego bieżącego roku. Inni operatorzy oferujący jeszcze takie usługi również przekazali już do wiadomości publicznej swoje stanowiska co do przyszłości tych niezwykle często używanych niegdyś witryn. Mamy złe wieści dla korzystających z usług sieci Plus i nieco lepsze dla użytkowników z T-Mobile.Śladami Orange kroczy sieć Plus, której przedstawiciele poinformowali o planowanym wyłączeniu swojej bramki. W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie producenta czytamy:"13 stycznia 2020 roku wyłączone już zostały numery SMS Premium: 7266, 7566 oraz 7966 umożliwiające kolejne zasilenia konta punktowego w usłudze Bramka SMS. Stan punktów można sprawdzić, logując się do konta w bramce SMS i wchodząc w zakładkę Konto. Zalecamy wykorzystanie punktów zgromadzonych na Państwa koncie do dnia zamknięcia Usługi"Kiedy Bramka SMS/MMS Plusa zostanie wyłączona? Przedstawiciele operatora nie podali takiej informacji, ale zapewnili, że z odpowiednim wyprzedzeniem przekażą taki komunikat na stronach sms.plus.pl i plus.pl/bramkasms, a także w SMSach wysłanych do swoich klientów.W rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl Konrad Mróz z biura prasowego T-Mobile Polska powiedział, że operator nie ma planów związanych z likwidacją swojej usługi.Przypominamy, że jeszcze w styczniu 2019 roku swoją bramkę SMS zamknęła sieć Play.