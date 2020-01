Pornhub dostępny przez Tor dla większej prywatności przeglądania

Dobry ruch.





Korzystanie z przeglądarki Tor Browser pozwala na przeglądanie stron internetowych z wysokim poszanowaniem dla prywatności. Połączenie z siecią Tor anonimizuje adres IP, co czyni namierzenie ruchu sieciowego bardzo trudnym. Od teraz właśnie w taki sposób można przeglądać popularny serwis z filmami dla dorosłych, Pornhub.w sieci Tor pod adresem http://pornhubthbh7ap3u.onion/ po to, aby każdy internauta mógł podczas seansów ukrywać swoją lokalizację i tożsamość. Eliminuje to w zasadzie zupełnie problem z zewnętrznymi trackerami, które mogłyby ułatwić identyfikację "pornomaniaków". Aby skorzystać z Pornhuba w sieci Tor musicie najpierw pobrać przeglądarkę internetową. Weźmiecie ją stąd W swoim oficjalnym komunikacie prasowym przedstawiciele Pornhuba zwracają uwagę na to, że decyzję podjęli. Ich preferencje seksualne w niektórych krajach są karane, co stanowi pogwałcenie elementarnych praw człowieka. "Nasze posunięcie służy wzmocnieniu prywatności użytkowników, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i złagodzeniu obaw związanych z preferencjami przeglądania treści przez użytkowników LGBT, które to działania są nadal traktowane jako przestępstwo w niektórych krajach", czytamy.Funkcjonalność Pornhuba w sieci Tor jest ograniczona. W witrynie nie można się zalogować i nie można umieszczać w niej swoich materiałów. Nie sądzę, aby stanowiło to wielką przeszkodę dla osób, które po prostu nie chcą, aby o ich porno-eskapadach dowiedziała się nieodpowiednia osoba.Warto pamiętać o tym, że przeglądarka internetowa Tor Browser dostępna jest także w wersji na smartfony z Androidem. Pobierzecie ją tutaj Źródło: Pornhub