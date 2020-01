Amazon Prime Video za darmo przez 6 miesięcy dla abonentów sieci Play

Nowy partner Play.





Świetna wiadomość dla miłośników filmów i seriali. Już od dziś zarówno nowi, jak i obecni abonenci przedłużający umowę, w cenie abonamentu otrzymują 6 miesięczny dostęp do nowej usługiPlatforma Amazon Prime Video to jeden z najpopularniejszych na świecie. Wśród produkcji oryginalnych serwisu, można znaleźć takie tytuły jak „Wspaniała Pani Maisel”, „The Boys”, „Tom Clancy’s Jack Ryan” „Człowiek z Wysokiego Zamku” czy jeden z najbardziej znanych „The Grand Tour” – show z Jeremym Clarksonem, Richardem, Hammondem i Jamesem Mayem w rolach głównych.Po 6 miesiącach klienci będą mogli nadal korzystać z serwisu zai płacić za niego wygodnie na rachunku Play. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Cena obejmuje wszystkie dostępne treści serwisu, także te w jakości 4K. Amazon Prime Video oferuje również możliwość pobrania filmu czy serialu i obejrzenie go bez dostępu do internetu. Z konta można korzystać na trzech różnych urządzeniach jednocześnie.Dostęp do serwisu można aktywować w każdym salonie PLAY, na infolinii w przypadku umów zawieranych telefonicznie oraz w e-shopie przy samodzielnych zakupach internetowych. Po otrzymaniu wiadomości SMS z linkiem aktywacyjnym, użytkownik ma 30 dni na założenie konta w Amazon Prime Video. Podczas zakładania konta klient nie jest zobowiązany do podania numeru karty kredytowej, domyślnie, po okresie promocyjnym, jest uruchamiana płatność za usługę z rachunkiem Play.Z Amazon Prime Video mogą skorzystać wszyscy abonenci podpisujący nową, lub przedłużający dotychczasową umowę.PLAY jest jedynym operatorem w Polsce, który współpracuje z trzema największymi na świecie serwisami oferującymi filmy i seriale na żądanie:oraz. Ponadto klienci mogą korzystać z treści dostępnych w ofercie PLAY NOW , w której operator zapewnia wiele kanałów telewizyjnych, szeroką bibliotekę filmów i programów oraz ponad 500 tytułów na żądanie.Źródło: Play