Zabroń Facebookowi i Google identyfikowania swojej twarzy w kilku prostych krokach

Wiele w ostatnim czasie mówi się na temat tego, że Facebook i Google są w stanie identyfikować użytkowników swoich usług na podstawie zdjęć twarzy. Osoby korzystające z rozwiązań wymienionych tu gigantów czasem nie zdają sobie nawet sprawy, że na pewne praktyki wcale nie muszą się godzić. Jedną z nich jest właśnie kontrowersyjna technologia identyfikująca nas na podstawie tej formy biometrii. Podpowiem Wam nie tylko jak ją wyłączyć, ale wytłumaczę również, co na tym stracicie.Przede wszystkim musicie wiedzieć, że wyłącznie rozpoznawania twarzy na zdjęciach w usługach Google i na Facebooku nie oznacza wcale, że Wasze fotografie nie zostaną wykorzystane do trenowania sztucznej inteligencji, która rozpoznawaniem twarzy ma się zajmować. Twórcy aplikacji takich jak Clearview wciąż mogą nielegalnie pobrać publicznie dostępne w sieci zdjęcia i wykorzystać je do swoich celów. Wysyłając je do Internetu sami, dobrowolnie godzicie się na pozbycie się cząstki prywatności.Serwis społecznościowy Facebook dość czytelnie informuje o tym do czego używa systemów rozpoznawania twarzy. Przede wszystkim robi to po to, aby sugerować oznaczanie osób na zdjęciach. Dotyczy to wyłącznie użytkowników powyżej 18 roku życia. Opcja jest w teorii domyślnie wyłączona, choć u mnie była włączona pomimo tego, że nigdy jej nie aktywowałem.Działanie to możecie wyłączyć przechodząc do menu ustawień. Zrobicie to klikając na strzałkę w prawym górnym rogu Facebooka, a następnie wybierając "Ustawienia". Teraz po lewej kliknijcie na "Rozpoznawanie twarzy", gdzie będziecie mogli zmienić opcję z "Tak" na "Nie". Dzięki temu usunięcie swoją twarz z narzędzi działających automatycznie po stronie Facebooka.Rozpoznawanie twarzy w usługach Google jest nieco bardziej złożone. Dzięki niemu bez problemów wyszukacie na przykład swoich znajomych w usłudze Zdjęcia Google wpisując ich imię i nazwisku. Firma z Mountain View dane pobiera z różnych usług, między innymi z Gmaila. To naprawdę praktyczna funkcja, jeśli pośród wielu zdjęć chcecie wyszukać fotografie konkretnej osoby. W teorii opcja jest domyślnie wyłączona, ale - jak w przypadku Facebooka - u mnie była aktywna.Funkcję rozpoznawania twarzy w Google wyłączycie przechodząc do usługi Zdjęcia Google , a następnie klikając w "hamburger menu", czyli trzy poziome kreski w lewym górnym rogu ekranu. Tam powinniście wybrać opcję "Ustawienia".Teraz powinieneś znaleźć opcję "Grupuj podobne twarze". Jeśli jej nie widzisz, otwórz aplikację Zdjęcia Google na swoim smartfonie. Kliknij w nią i wyłącz opcję "Grupowanie według twarzy". To wszystko.Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, ze w ten sposób utrudniamy sobie nieco życie i pozbawiamy się części wygód. Być może warto się zastanowić, czy nie odzieramy się ze swojej prywatności w dużo gorszy sposób w innych miejscach sieci.A może wręcz przeciwnie i wyłączenie rozpoznawania twarzy w usługach Google i na Facebooku to pierwszy z wielu dobrych kroków w stronę odzyskania prywatności w sieci? Zdecydujcie sami. Jeśli chcecie być całkowicie anonimowi w Internecie to... najlepiej nie korzystajcie wcale z usług jednej, ani drugiej firmy. W dzisiejszych czasach informacja jest towarem i to właśnie danymi płaci się za darmowe usługi.