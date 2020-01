Macie żartobliwą nazwę sieci Wi-Fi? Możecie źle skończyć

Wysoka cena śmieszkowania.





Wiele osób ustawia sobie żartobliwe nazwy sieci Wi-Fi w swoich smartfonach. "Słyszę jak uprawiacie seks" i "Wóz obserwacyjny CBA numer 37" to tylko początek długiej listy popularnych i mniej lub bardziej kreatywnych hasełek wpisywanych w odpowiednim polu ustawień urządzenia. O ile na co dzień jest to działanie zupełnie nieszkodliwe, to w pewnych sytuacjach może spowodować niemałe kłopoty. Przekonali się o tym pasażerowie amerykańskich linii lotniczych Delta, którzy chcieli odbyć podróż z lotniska w Detroit.Jeden z pasażerów lotu postanowił ustawić nazwę udostępnianej przez siebie sieci bezprzewodowej jako(z ang. zdalny detonator). Dzięki tetheringowi podłączyła się do niej jego towarzyszka podróży. Gdyby wzmiankowani pasażerowie postąpili zgodnie z prośbą załogi i przełączyli swoje urządzenia w tryb samolotowy, wyłączając przy tym Wi-Fi, kontrowersyjna nazwa sieci zapewne umknęłaby uwadze załogi. Żart polegał najwyraźniej na tym, aby Wi-Fi było widoczne.Pomimo próśb załogi kierowanych do ogółu pasażerów, którzy jeszcze nie przełączyli urządzeń w odpowiedni tryb, duet odpowiedzialny za "psikus" nie wyłączyli Wi-Fi. Krótko po tym samolot na płycie lotniska został otoczony przez oddziały policji, a na miejsce przyjechały karetki.Sytuację z wnętrza samolotu uwiecznił na nagraniu jeden z pasażerów.Sprawcami zamieszania okazali się, którzy zostali usunięci siłą z pokładu samolotu. Zanim udało się ich zidentyfikować służby spędziły 3 godziny na przeczesywaniu pokładu maszyny. Ostatecznie samolot odleciał do Montrealu z, bagatela, 5-godzinnym opóźnieniem.Dwójce niesfornych pasażerów postawione zostaną zapewne poważne zarzuty, a odpowiednie organy obarczą ich zarówno kosztami akcji, jak i kosztami wynikającymi z tytułu sporego opóźnienia lotu. Ciekawe czy żartownisie twierdzą, że "było warto".