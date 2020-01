To koniec kultowej Bramki SMS Orange. Żegnaj, Polacy cię nie zapomną

Czasy się zmieniają.





Jeśli pamiętacie jeszcze czasy Nokii 3310 i nieco tylko późniejszych telefonów, to z pewnością doskonale pamiętacie manię na wysyłanie SMSów. Krótkie wiadomości tekstowe były swego czasu, a rekordziści wysyłali tysiące takich wiadomości miesięcznie. Powód był prosty - jedna wiadomość mogła zawierać maksymalnie jedynie 160 znaków, więc tworzono je na potęgę. To właśnie w tamtych czasach rekordy popularności biły bramki SMSowe, umożliwiające wysyłanie wiadomości w wygodny sposób, z poziomu komputera, często za darmo. Jedną z najpopularniejszych bramek SMS była ta od Orange, która właśnie jest likwidowana.Osoby logujące się cyklicznie do bramek sms.orange.pl oraz mms.orange.pl czeka niemiła niespodzianka. Widnieje tam komunikat mówiący o tym, że obie usługi działały będą jedynie do 31 stycznia bieżącego roku. "Z dniem 1.02.2020 usługa "SMS/MMS z Internetu" zostanie wyłączona. Użytkownicy Bramek SMS/MMS, dostępnych pod adresami sms.orange.pl i mms.orange.pl, utracą możliwość dalszego korzystania z tych serwisów.", czytamy.Orange do 31 stycznia 2020 roku daje czas na skopiowanie swoich danych w postaci treści wybranych wiadomości, gdyż po tej dacie zostaną one skasowane.Miejsce krótkich wiadomości tekstowych zajęły znacznie wygodniejsze komunikatory internetowe, z których można korzystać w zasadzie bez limitów zważywszy na okazałe pakiety internetowe w ofertach wszystkich telekomów. Osoby pragnące wysyłać SMSy robią to z resztą w ramach pakietów no limit z poziomu telefonów - w końcu można to robić w zasadzie za darmo.Swoją bramkę SMS rok temu wyłączyła sieć Play. Ostatnim bastionem pozostaje sieć Plus, która swoją bramkę wciąż oferuje i na razie nie zanosi się, aby coś miało się w tej kwestii zmienić. Na rynku istnieje również wiele innych bramek, jednakże często korzystanie z nich wiąże się z opłatami i równie często jest to zwykły niedziałający scam.