Głuchy mężczyzna pozwał Pornhub, YouPorn i Redtube za brak napisów

Ach, ci Amerykanie.





Ludzie oglądają filmy pornograficzne z naprawdę różnych powodów. Jedni są koneserami kobiecego piękna, drudzy miłośnikami mocnych, erotycznych wrażeń, a jeszcze inni oglądają te treści ze względu na warstwę fabularną i dialogi. Tak, są tacy ludzie, na co doskonałym dowodem jest nietypowy akt oskarżenia, który wpłynął właśnie do sądu w Nowym Jorku.Głuchy mężczyzna postanowił wnieść do brooklińskiego sądu pozew, w którym, a także ich kanadyjską spółkę-matkę MindGeek, o nie publikowanie napisów pod większością porno materiałów. Yaroslav Suris uważa, że nie może w pełni czerpać przyjemności z oglądania pikantnych filmików, gdyż nie wie, co mówią do siebie ich bohaterowie. Suris podpiera się ustawą antydyskryminacyjną o nazwie Americans with Disabilities Act z 1990 roku."Bez napisów osoby niesłyszące i niedosłyszące nie mogą cieszyć się treściami wideo na stronach internetowych pozwanych, podczas gdy reszta opinii publicznej może" - napisał Suris w swoim 23-stronnicowym (!) akcie oskarżenia. Suris domaga się w nim, aby filmy na stronach z pornografią zawsze zawierały napisy. Dodatkowo, poszkodowany domaga się zwrotu utraconych korzyści i rekompensaty za "poniesione szkody"., w którym poinformował, że na witrynie znajduje się już specjalna sekcja filmów z napisami. Ta będzie się stale powiększać.Pozew wniesiony przez Yaroslava Surisa może wydawać się niektórym zabawny i bezzasadny, ale trzeba pamiętać o tym, że osoby głuche mają takie same potrzeby jak ludzie w pełni słyszący. "Gierki słowne" są integralną częścią filmów dla dorosłych i bez nich niektóre materiały mogą faktycznie tracić wiele na swojej wartości. Historia pokazuje, że amerykański sąd może przyznać rację powodowi.Źródło: Yahoo