Darmowy torrent zwiększył sprzedaż gry o 400%. Ciekawy przypadek Danger Gazers

Legalne "piractwo".





Temat piractwa w sieci jest tak stary, jak stary jest Internet. Internauci dzielą się zasadniczo na dwie grupy osób: grupę popierającą nielegalne kopiowanie oprogramowania i stanowczo temu przeciwną. Z punktu widzenia prawa sytuacja jest jasna: piractwo to pewna forma kradzieży. Osoby pobierające gry z sieci często mówią, że kopiowanie to nie kradzież, a ich działalność często... nakręca sprzedaż deweloperom. Jest w tym ziarnko prawdy, co pokazuje przykład gry Danger Gazers.To akurat proste. Gdy gra jest dobra i gra w nią wiele osób, w sieci robi się na jej temat "hałas", zachęcający co bardziej uczciwych graczy do zakupów. Potwierdzają to deweloper gry Danger Gazers, Shota Bobokhidze, który po umiarkowanym sukcesie swojej produkcji na platformie Steam sam postanowił umieścić ją w znanym serwisie z torrentami The Pirate Bay, oczywiście za darmo."Nie ma tu żadnego haczyka, brakuje jedynie funkcji typowych dla gier Steam, to w pełni funkcjonalna gra.", napisał i życzył internautom miłej zabawy. W rozmowie z serwisem Polygoni wciąż utrzymuje się na wysokim, satysfakcjonującym go poziomie. Graczom spodobało się to, że twórca postanowił udostępnić tytuł za darmo, dzięki czemu mogły bawić się przy nim osoby o mniej zasobnych portfelach."Gra nie jest do końca w moim guście, ale z przyjemnością wspieram dewelopera", mówi jedna z recenzji na Steam. Pokazuje ona doskonale, że od kilku lat w sieci nieźle działa model "dobrowolnych dotacji" w zamian za twórczość udostępnianą za darmo. Oczywiście trudno jest wymagać tego, aby każdy deweloper oferował gry za darmo, ale ci którzy to robią nierzadko są nagradzani przez społeczność.Shota Bobokhidze mówi także, że. Niektórzy nabywcy gier wysyłają do niego e-maile prosząc w nich o numer konta do wpłat i oferują dobrowolne przelewy.Tylko proszę, nie wyciągajcie na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków typu "gry powinny być za darmo" lub "piractwo pomaga deweloperom". Jednostkowy przykład to trochę za mało.Danger Gazers za darmo znajdziecie na TPB pod tym adresem . Produkcję w sklepie Steam znajdziecie- kosztuje 35,99 złotych.