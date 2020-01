Ranking mobilnych dostawców internetu. Orange wraca na szczyt

Zmiany w czołówce.

Ranking mobilnych dostawców internetu LTE (z roamingiem krajowym) za okres 1.12.2019 – 31.12.2019

Ranking ogólny za okres 1.12.2019 – 31.12.2019

Najszybszy internetrównież dostarcza Orange.Ranking LTE jest bardzo zbliżony do zestawienia mieszanego 3G/4G. Główne różnice sprowadzają się do lepszych prędkości pobierania danych. W przypadku sieci 4G również widzimy spadek średniej prędkości podbierania danych. Dlatego też na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 25 Mbit/s znajduje się Orange. Dalsze miejsca na podium należą do Play (25,2 Mbit/s) oraz T-Mobile (24,7 Mbit/s). Z kolei Plus z wynikiem bliskim 22 Mbit/s znajduje się na 4 miejscu.Ranking ogólny powstaje na podstawie testów wykonanych za pomocą aplikacji web. Z pomiarów wykonanych w grudniu wynika, że klienci wszystkich najszybszych dostawców internetu zauważyli kilkuprocentowy spadek prędkości pobierania danych. Jednak nie przełożyło się to na pozycje poszczególnych operatorów znajdujących się w czołówce rankingu. Najszybszy internet mają klienci wielkopolskiego operatora INEA (wynik bliski 134 Mbit/s). Z kolei drugie miejsce należy do sieci Toya, której klienci pobierali dane ze średnią prędkością około 117 Mbit/s. Trzecie miejsce z wynikiem około 113 Mbit/s należy do UPC. Poza podium znajduje się Vectra z wynikiem niecałych 88 Mbit/s.Źródło: SpeedTest.pl