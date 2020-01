Instagram: DM'y nareszcie będzie można wysyłać z poziomu przeglądarki

Potrzebna aktualizacja.





Źródło: The Verge

Instagram to stricte mobilna usługa, która w swojej przeglądarkowej odsłonie pozbawiona jest wielu funkcji.Wszystko za sprawą ogłoszenia dosyć ważnej aktualizacji.Mowa o komunikatorze dotąd istniejącym wyłącznie w wersji aplikacji na Androida i iOS. Jeśli korzystaliście już z tej funkcjonalności na smartfonach, to jej przeglądarkowy wariant prezentować się będzie identycznie. Oprócz wysyłania standardowych DM'ów, nie zabraknie opcji tworzenia grup, polubienia otrzymanej wiadomości czy udostępniania zdjęć z galerii. Pojawi się także możliwość włączenia powiadomień push na pulpicie.Trudno więc określić dokładny moment wprowadzenia nowości dla wszystkich użytkowników. Jak twierdzą przedstawiciele Instagrama – to, kto otrzymuje teraz dostęp do funkcji jest zupełnie losowe. Internauci cieszący się właśnie aktualizacją mogą za kilka dni zauważyć, że już jej nie ma. Trzeba wykazać się więc cierpliwością.Interesujący jest też cel Facebooka w implementacji tego typu usprawnień.– niezależnie od używanej platformy. Kto wie, może testowana funkcja jest jednym z kroków podjętych do realizacji planu społecznościowego giganta?