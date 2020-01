Nie trzeba już być programistą, aby znaleźć pracę w branży informatycznej

Najpopularniejsze specjalizacje i technologie w ogłoszeniach IT w 2019 roku.





JavaScript wciąż na topie

JavaScript 26,26%

Java 23,07%

.NET 13,54%

Python 10,42%

Spring 10,33%

Big Data +164%

Android +79%

SQL +78%

Python +56%

.NET +55%

React +55%

Ruby +46%

Big data najgorętszą specjalizacją roku

Najnowsze dane za 2019 rok potwierdziły po raz kolejny, że dwie najpopularniejsze technologie to, ale okazuje się, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają specjalistów naW minionym roku nastąpił zauważalny wzrost liczby ogłoszeń o pracę w kategoriach non-programming, czyli stanowisk pracy w IT, na których nie jest wymagana znajomość języków programowania. Pracodawcy wiedzą, że posiadanie w swoich strukturach przeszkolonych specjalistów z takich dziedzin jak(zarobki na poziomie 7 000 zł w 1 półroczu 2019) czyjest kluczowe dla zespołów. Firmy prześcigają się w kreatywnych nazwach stanowisk, by zagospodarować takie obszary jak właśnie analityka biznesowa czy zarządzanie projektami – w czołówce znalazły sięczyRok 2019 po raz kolejny należał do JavaScriptu. Ten język programowania utrzymuje się na pozycji lidera już od kilku lat i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Warto odnotować, że liczba publikowanych ogłoszeń o pracę rosła, a procentowy udział Java Script nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku. Nie dziwi też drugie miejsce Javy, która zadomowiła się na dobre jako podstawa na backendowych stanowiskach. Tempo wzrostu wynagrodzeń w przypadku obu tych najpopularniejszych języków stale rośnie - w samym 1 półroczu 2019 roku wzrosły one odpowiednio o 5,46 proc. do 13 500 zł i o 6,38 proc. do 12 500 zł.Trzecie miejsce w zestawieniu najczęściej występujących technologii, tak samo jak przed rokiem, zajął .NET. Specjaliści w tej dziedzinie zarabiają nawet 13 000 zł według ofert pracy za 1 półrocze 2019. Taka sama stawka tyczy się również programistów Angular, która wypadła z top 5. W tym roku minimalnie wyprzedziły go zarówno Python, jak i Spring.Zapotrzebowanie na analityków niezmiennie jest ogromne: ogłoszeń z oznaczeniem “Big data” jest aż 164% więcej niż przed rokiem, a SQL w ofertach pojawia się 78% częściej.ocenia Magda Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.Te dwie technologie są również bardzo atrakcyjne w kontekście wynagrodzeń. Specjaliści Big data w 2019 roku mogli liczyć na pensję brutto na poziomie 13 000-19 000 zł, a SQL od 10 000 do 15 000 zł.W rankingu najgorętszych trendów warto odnotować też kolejne duże wzrosty w liczbie ogłoszeń z oznaczeniami Android (+79%), gdzie zarobki wynoszą 12 250 zł i Python (+56%) - specjaliści posługujący się tym językiem programowania mogą spodziewać się wynagrodzenia 13 500 zł według ofert pracy w 1 półroczu 2019.Źródło: No Fluff Jobs