Niemożliwe staje się faktem. Facebook Gaming powoli wygryza Twitcha

Należący do Amazona Twitch od lat niepodzielnie króluje w branży streamowania gier. Dość powiedzieć, że w 2018 roku Twitch mógł pochwalić się udziałem w rynku na poziomie 67,1%, podczas gdy drugi w zestawieniu tworzonym kwartalnie przez StreamElements YouTube Gaming cieszył się udziałem wynoszącym 27,5%. Być może to Microsoft sprowadził w 2019 roku na platformę Mixer wielkie nazwiska ( w tym Ninję ), ale to Facebook Gaming mocno zyskuje na popularności.Najnowszy raport z 4. kwartału 2019 roku pokazuje, że. Wprawdzie czołówka zestawienia pozostaje niezmienna, ale ogromny wzrost zalicza serwis streamingowy należący do Marka Zuckerberga. Facebook Gaming miał 3,1-procentowy udział w rynku z końcem 2018 roku, ale rok później udział ten wzrósł do 8,5%. Wykres opublikowany przez StreamElements jasno pokazuje, że Facebook angażuje użytkowników mocniej, niż Twitch. Co ważne, w zestawieniu nie ujęto niegamingowych kategorii na Twitchu.Wzrost popularności Facebook Gaming zawdzięcza nie tyle lawinie nowych użytkowników, co rosnącemu zaangażowaniu. Użytkownicy popularnego serwisu społecznościowego zaczęli w końcu dostrzegać coraz mocniej promowaną sekcję prezentującą transmisję z różnych gier. Wzrósł czas spędzany na oglądaniu transmisji, ale wzrosła także liczba transmisji tworzonych przez internetowych celebrytów.Twitch odmienia nieco swój wizerunek za sprawą sekcji "Just Chatting", która cieszy się lepszą oglądalnością, niż którakolwiek gra. Widzowie Twitcha spędzili łącznie 80 904 993 godziny w grudniu 2019 roku podziwiając przeważnie "ładne panie". Najpopularniejsza gra, League of Legends, cieszyła się oglądalnością na poziomie 74 143 246 godzin.Przede wszystkim, Microsoft „przepala” swoje pieniądze na celebrytów, które nie przynoszą spodziewanego wzrostu zaangażowania, ani milionów nowych użytkowników. N1nja i Shroud to zdecydowanie za mało. 0,6% wzrostu kosztem wpompowania w biznes setek milionów dolarów? No nie wiem. Uważam też, że jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, to w tym roku Facebook Gaming zanotuje jeszcze większy wzrost. W końcu Facebooka ma niemal każdy, a kwestią czasu jest to, jak więcej osób zainteresowanych przyzwyczai się do śledzenia ulubionych streamerów i e-sportowców właśnie w tym miejscu.Korzystacie z którejś z powyższych platform?Źródło: StreamElements