Bing przegrywa z DuckDuckGo. Bezpieczna wyszukiwarka może zawojować Androida

Więcej osób postawi na prywatność.





Austria : DuckDuckGo, GMX, Info.com

: DuckDuckGo, GMX, Info.com Belgia : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Bułgaria : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Chorwacja : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Cypr : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Czechy : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

: DuckDuckGo, Info.com, Seznam Dania : DuckDuckGo, Givero, Info.com

: DuckDuckGo, Givero, Info.com Estonia : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

: DuckDuckGo, Info.com, Yandex Finlandia : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

: DuckDuckGo, Info.com, Yandex Francja : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Grecja : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Hiszpania : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Islandia : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Irlandia : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Liechtenstein : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Litwa : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

: DuckDuckGo, Info.com, Yandex Łotwa : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

: DuckDuckGo, Info.com, Yandex Luksemburg : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Malta : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Niderlandy : DuckDuckGo, GMX, Info.com

: DuckDuckGo, GMX, Info.com Niemcy : DuckDuckGo, GMX, Info.com

: DuckDuckGo, GMX, Info.com Norwegia : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Polska : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

: DuckDuckGo, Info.com, Yandex Portugalia : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

: DuckDuckGo, Info.com, Qwant Rumunia : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Słowacja : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

: DuckDuckGo, Info.com, Seznam Słowenia : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Szwecja : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Węgry : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Wielka Brytania: Bing, DuckDuckGo, Info.com

Brytania: Bing, DuckDuckGo, Info.com Włochy: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

No tego to chyba spodziewało się naprawdę niewielu. Przeglądarka DuckDuckGo nie jest idealna jeśli chodzi o zwracanie wyników wyszukiwania, ale cieszy się kolosalną popularnością wśród użytkowników ceniących bezpieczeństwo i prywatność swoich danych. Mało kto chyba jednak przypuszczał, że ten w gruncie rzeczy niewielki projekt będzie mógł wkrótce prześcignąć swoją popularnością wyszukiwarkę od wielkiego Microsoftu na systemie Android - a tak właśnie się stanie.W obliczu wymogów nałożonych przez Unię Europejską użytkownikom smartfonów z systemem Android domyślnego dostawcy wyszukiwania. Gigant z Mountain View postawił wybrać 3 alternatywnych dostawców na zasadzie dość kontrowersyjnej aukcji. Firmy mają co 4 miesiące składać swoje niejawne oferty dla każdego z unijnych rynków osobno. Trzech płacących najwięcej zostanie pokazanych na liście proponowanych wyszukiwarek. Ponadto, wybrany przez Google podmiot zapłaci ponadto kwotę proponowaną przez czwartego, nieobecnego na liście oferenta.i okazuje się, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią jednym z domyślnych dostawców wybrane zostało DuckDuckGo. Bing od Microsoftu pojawi się tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie wpływy z reklam mogą być teoretycznie największe za sprawą wysokiego współczynnika do tej pory generowanych zysków. DuckDuckGo musiało zainwestować kolosalne pieniądze w aukcje – pytanie czy będzie w stanie zrobić to samo w trakcie kolejnych aukcji.Wiemy już, że Polacy będą mogli postawić na wyszukiwarkę Google, DuckDuckGo, Info.com lub... rosyjsko-holdenderski Yandex. A jak sytuacja wygląda w innych krajach?Skorzystacie z którejś z alternatywnych wyszukiwarek na swoim smartfonie, czy zostaniecie przy Google?