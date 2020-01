"Szukam kobiety, która poleci ze mną na Księżyc" - oryginalna randka przy użyciu technologii SpaceX

Japoński miliarder w akcji.





Pomysły najbogatszych ludzi na naszej planecie nigdy nie przestaną zadziwiać. Bogaty japoński przedsiębiorca Yusaku Maezawa ogłosił, iż. Cała misja ma zostać zorganizowana oraz obsłużona przez firmę Elona Muska – SpaceX. Tym samym Amerykanie chcą postawić krok milowy w kosmicznej turystyce, która w przeciągu najbliższych lat ma stać się bardzo popularnym oraz dochodowym biznesem.Japoński miliarder zachęca kobiety w bardzo prosty sposób. W opublikowanym przez siebie wpisie na Twitterze pyta on, która z nich chciałaby zostać przedstawicielką płci pięknej stawiającej po raz pierwszy krok na Księżycu. Do tego wszystkiego Maezawa dołącza link, który przekierowuje bezpośrednio do strony internetowej stworzonej przez Abema TV – japońskiej telewizji odpowiedzialnej za. Na wspomnianej stronie ponownie można przeczytać, iż Maezawa szuka partnerki, która musi być kimś „wyjątkowym”.Kim jest ten nieco ekscentryczny przedsiębiorca? Yusaku Maezawa w 2019 rokuRok wcześniej, Elon Musk ogłosił, iż to właśnie ekscentryczny Japończyk będzie pierwszym pasażerem kosmicznej wycieczki. Dwa lata temu na konto SpaceX miała zostać przelana ogromna suma jako płatność za całą usługę, jednak jej wysokość do tej pory nie została w żaden sposób ujawniona.Maezawa w wywiadzie dla Abema TV twierdzi, iż postanowił on celowo zmienić oraz ulepszyć swoje życie. Chęć wyprawy z kobietą na KsiężycObecnie nie jest jasne czy Maezawa poleci na Księżyc tylko ze swoją wybranką. Pierwotnie w kapsule SpaceX miało się znaleźć jeszcze osiem innych osób –Więcej szczegółów na temat tej sprawy poznamy poTrzeba przyznać, że sam pomysł brzmi naprawdę… szalenie.Źródło: DT