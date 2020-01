Możesz przekazać 5 złotych na WOŚP nie wydając nawet złotówki

Wszystko dzięki MasterCard.





5 złotych za tweeta z hashtagiem #MASTERCARDGRAZWOŚP od MasterCard

Jak pomóc WOŚP? Sposobów jest cała masa

Sposobów aby wesprzeć tegoroczny 28. Finał WOŚP jest całe mnóstwo!

Na tej stronie zebraliśmy wszystkie oficjalne nasze kanały wsparcia.

Przekażcie je dalej, udostępnijcie ten post - niech jak najwięcej osób skorzysta z tego, co przygotowaliśmy. https://t.co/KYChg06xkK pic.twitter.com/Tr7zdXFal3 — WOŚP (@fundacjawosp) January 12, 2020

Trwa 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia na ulice polskich ulic wyszli wolontariusze z puszkami, którzy w tym roku pomagają zebrać pieniądze na zakup urządzeń pomagających ratować życie i zdrowie dzieci w trakcie operacji. Wczoraj informowałem Was, że Fundację wesprzeć nie tylko wrzucając pieniądze do puszek i biorąc udział w internetowych licytacjach , ale także z poziomu oficjalnej aplikacji WOŚP . Po raz kolejny dzięki firmie MasterCard możecie również wesprzeć tę szczytną ideę pieniędzmi w Internecie, nie wydając na to nawet złotówki. Jak?Firma MasterCard ponownie zorganizowała akcję, w ramach której za każdego tweeta i retweeta wysłanego dziś (12 stycznia) z hasztagiemlub(bez polskich znaków) przekazuje na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 5 złotych. Jeśli myślicie, że wysyłając 100 takich tweetów zasilicie konto Fundacji kwotą 500 złotych, to niestety jesteście w błędzie. Jedno konto może "podarować" maksymalnie 5 złotych. Oczywiście znajdą się zapewne tacy, którzy zechcą założyć multikonta tylko po to, aby wyrazić swoje wsparcie jeszcze mocniej. Prawda?W Polsce Twitter nie jest bardzo popularnym medium, ale mimo to w ubiegłym roku post ze stosownym hashtagiem udostępniono 32 962 razy. Dzięki temu firma MasterCard na konto Fundacji mogła przelać kwotę ponad 165 tysięcy złotych.Warto wspomnieć o tym, że firma MasterCard na aukcję przekazała oryginalny samochód z serialu Knight Rider . KITT to mocno zmodyfikowany Pontiac Trans Am z roku 1983. Kwota jaka widnieje obecnie na jego aukcji to 85 300 złotych.Warto pomagać.