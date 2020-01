Facebook zdradza dane osób prowadzących profile firmowe. Błąd czy funkcja?

Czy tak powinno być?





Jeden z naszych czytelników (dzięki Dawid!) podzielił się ze mną odkryciem związanym z serwisem Facebook, które - nie będę ukrywał - uważam za mocno niepokojące. Otóż okazuje się, że dowolny użytkownik Facebooka ma wgląd w to, ktoi kto umieszcza na nich posty. Taki stan rzeczy z jednej strony sprzyjać może przejrzystości publikowanych informacji, ale z drugiej może stanowić poważne zagrożenie dla administratorów fanpage'y.Aby przekonać się kto wrzucił dany post na fanpage'a, wystarczy kliknąć ikonę z trzema kropkami "..." w prawym górnym rogu interesującej Was publikacji. Tam na liście wystarczy wybrać, aby zobaczyć jaki profil prywatny odpowiada za umieszczenie danej treści.Co ciekawe, opcja ta działa czasami nawet wtedy, gdy dany post nie był ponownie edytowany. Widać to z resztą na przykładzie powyższego zrzutu ekranu, gdzie Facebook samo dodanie podglądu zalicza jako "historię edycji". Sposób działa na wiele postów, niezależnie od tematyki danego fanpage'a. Wystarczy z resztą sprawdzić kilka różnych publikacji, aby ustalić kto publikuje posty na profilu danej strony.Sprawdzić pod tym kątem możecie w zasadzie dowolny fanpage. Tak, nasz też. Co ciekawe, są też profile, na których historia edycji postów prezentowana jest bez ujawniania danych administratora.Facebook od jakiegoś czasu pozwala dodać na fanpage'u członków jego zespołu. Omawiany sposób na uzyskanie wglądu w to, kto publikuje treści nie jest jednak w żaden sposób powiązany z tą funkcją.Nie jestem w tej chwili pewny czy to, czy może, ale wydaje mi się, że nie powinno to tak działać. Jako edytujący powinien widnieć fanpage, a nie jego np. moderator, który nie dodając się do członków zespołu chciałby dzięki temu zachować prywatność.